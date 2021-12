Nye ideer og bedre løsninger på morgendagens utfordringer

meninger

Kommunen har stram økonomi, men med blant annet ny skole og god tilgang på arbeidsplasser ligger alt til rette for å se lyst på fremtiden. Vi ønsker derfor velkommen alle de som vil bo landlig, men samtidig så sentralt at du når hovedstaden på under to timer.

I Evenes skal du kunne bygge deg enebolig med god plass, finne leiligheten du har drømt om, eller kanskje skal du endelig realisere ditt første bærekraftige lille krypinn?

Vi foreslår nå å sette av boligareal, sentralt i Bogen, til deg som ønsker å bo i minihus og omfavne den globale bærekraftige trenden. Utsikten mot Strandvannets naturlige ro, eller Ofotfjordens mektige brus, sammen med god nabogaranti kan ikke omtales som noe annet enn fantastisk. Herfra har du barnehage, matbutikk, bank, frisør og pub i gangavstand, for å nevne noe. Byens store utvalg når du med bussene som går like forbi, der også skolebussen har stoppested. Godt utbygget nettverk gjør hjemmekontoret til en lek, og turmålene etter jobb er nærmere enn du aner!

I den flotte kommunen vår bruker vi alle turstiene aktivt, og våre innbyggere gjør en flott jobb med å rydde strender hvert år. Nå ønsker vi å høyne miljøfokuset ytterlig, med å kjøre i gang en holdningskampanje er der vi skal forskjønne kommunen vår enda mer!

Vi ønsker at Evenes kommune blir med på «Tur med retur». Holdningskampanjer der vi alle tar med oss søppel vi finner i naturen, tilbake til nærmeste søppelkasse. Den nasjonale strandryddedagen bør også løftes på det kommunale kartet. Det hele brytes ned til FN’s bærekraftsmål, som vi ønsker skal gjenspeiles i det kommunale arbeidet og i alle oss som bor i denne perlen av en kommune. Sammen ønsker vi at store og små jobber sammen med å forskjønne Evenes enda et hakk.

Bolysten skal økes, bli-lysten likeså. Et urbant nærsamfunn, som gryr av engasjement og samhold skal gjenspeile Evenes samfunnet.

Nevnte vi forresten Evenesvika, vårt statlig sikrede friluftsområde? Nå er det på tide at vi, sammen med blant annet staten, forskjønner også denne perlen av et område.

Vårt forslag innebærer ikke de store økonomiske utskeielsene. Men det rommer derimot noe mye større enn som så. En grønn politikk med en fremtidstro vi er glade for å dele og helt avhengig av å lykkes med.

Vi ser frem til kommende kommunestyremøte sammen med våre gode kolleger i lokalpolitikken. Vi har mye å jobbe med, og mye å se frem til!

I Evenes har vi nemlig masse spennende på gang, og Evenes Høyre vil utvikle for å bevare.

For kommende generasjoner, og for det gode livet vi allerede i dag har i kommunen.