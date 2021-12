Ingen politisk styring i Tjeldsund kommune?

meninger

Barn fra Kongsvik skal busses til Evenskjer, barn fra Sandstrand til Grovfjord. Politikerne står fram i media og forsikrer at nedleggelsene ikke kommer til å skje. På samme måte som de gjorde i fjor etter rådmannens fremleggelse av budsjett.

Dette tegner et bilde av en kommune fullstendig uten politisk styring. Er det ikke politikerne som trekker opp de store linjene for utviklingen av Tjeldsund kommune? Hva det skal satses på og hva som ikke skal gjøres? Kommune styre betyr jo at de skal styre kommunen, mens administrasjonen skal gjennomføre det styret beslutter!

Hvordan kan rådmannen foreslå et identisk budsjett med det han fikk et bastant nei til i fjor også i år? Er det politikerne som ikke gir klare føringer til rådmannen og hans stab, eller er det han som gir blaffen i disse?

Dersom det sistnevnte er tilfelle bør jo kommunestyret gi klar tilbakemelding til rådmannen om at denne gangen har han gått over streken og at dette vil få konsekvenser for hans stilling.

For Tjeldsund kommune er det alvorlig. Politikerne har store ambisjoner om økning av innbyggertallet i kommunen, men hvem er det som vil slå seg ned i en kommune hvor du ikke aner om det finnes barnehagetilbud til neste år og med faren for at barna må busses lange veier. Hvor omsorgstilbudet skal sentraliseres med de konsekvenser dette kan få for eldre ektepar hvor den ene blir pleietrengende og havner på hjem. Hvor den hjemmeværende da risikerer å må kjøre eller ta taxi i godt over 30 min en vei for å besøke sin kjære.

Politikerne må slå i bordet til administrasjonen og be dem gå grundig gjennom alle funksjoner og stillinger i administrasjonen. Dropp bruk av kostbare konsulenter. Alt som ikke er lovpålagt eller strengt tatt nødvendig må kuttes eller fjernes. Jeg er rimelig sikker på at man med dette vil oppnå den besparelsen man er ute etter.

Dette er selvfølgelig smertefullt for dem som vil miste jobben. På den annen side finnes det vel ikke et bedre tidspunkt å gjøre dette på med dagens arbeidsmarked hvor bedriftene skriker etter arbeidskraft.

Skulle dette mot all formodning ikke være nok, bør administrasjonen og politikerne gjennomføre lønnskutt og/eller lønnsfrys, hvor rådmann og ordfører går foran med et godt eksempel.

Tjeldsund kommune har alle muligheter til å bli en vekstkommune. Forsvarets utbygging på Evenes, brannskolen på Fjelldal, Sjøforsvarets styrking av Ramsund Orlogsstasjon, Harstad kommune og Nordlaks sine omfattende planer på Rødskjær samt utviklingen innenfor maritim industri og sjømat næringene i Grovfjord/Sandstrand for å nevne noe. Det blir nok av arbeidsplasser å velge i. Men for å få bosatt de som skal jobbe der må Tjeldsund kommune tenke langsiktig, og tenke desentralisert styrking av Kongsvik (nært Rødskjær), Grovfjord, Sandstrand, Fjelldal, Ramsund og droppe at alt skal lokaliseres til Evenskjer.

Konkurransen med Harstad kommer til å bli hard, men nærheten til arbeidsplassene kan vippe dette i retning av Tjeldsund. Men da må politikerne kjenne sin besøkelsestid og sikre at grunnleggende tilbud som skole, service og omsorg av god kvalitet er på plass i HELE kommunen.