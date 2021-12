Tusen takk, Turid!

meninger

Jeg vil fortelle dere om den aller beste av de gode journalistene jeg har møtt: Turid Irene Ingebrigtsen i Harstad Tidende. I 46 år har hun skrevet for lokalavisen vår i Harstad. Fra nyttår trer Turid over i pensjonistenes rekke. Torsdag 9. desember dekket hun sitt siste kommunestyremøte fra pressebenken. Hun skal gå av med pensjon ved nyttår.

I om lag ti av årene Turid har skrevet for lokalavisen, har jeg som lokalpolitiker hatt gleden av å møte, bli utfordret og å bli intervjuet av Turid. Jeg kan med hånden på hjertet si at Turid er som journalist og menneske alt jeg mener en journalist bør være: Ærlig, etterrettelig, til å stole på, kunnskapsrik, medmenneskelig og omsorgsfull. Ikke minst har hun en skarp penn, som skriver slik at folk forstår komplekse saker. Hun stiller fortsatt opp i alle intervjuer med penn og notatblokk, ikke båndopptaker eller PC. Turid er en journalist av den gamle, gode skolen.

Kanskje Turids viktigste bidrag som journalist, har etter mitt syn vært alle de kritiske og gravende artiklene om forholdene i eldreomsorgen i Harstad. Og ikke minst i saker der enkeltmennesker stanger hodet i veggen i møte med et byråkrati som ikke ser enkeltmenneskets behov. Turid har gitt en stemme til de aller svakeste, gitt utfordringene et ansikt og gitt folket innsyn i hvordan systemet av og til svikter dem som trenger det mest.

Alle journalister skulle vært som Turid, men det er kun Turid som er Turid. I kommunestyret fikk du stående applaus og en hyllest fra alle representantene, Turid - og den er fortjent! Nyt tiden som pensjonist, men jeg håper ikke du har lagt bort pennen og notatblokken for godt.