Ja til fraværsgrense

meninger

Da vi overtok regjeringsposten i 2013, var fraværet i videregående skyhøyt. Men etter åtte år med Erna og Høyre, har fraværet sunket med 27 prosent. Det har faktisk sunket mest hos de med høyest fravær. Og det viser oss to ting; fraværsgrensa fungerer, og det å stille krav fungerer!

For Høyre er det viktigste at vi elever får den hjelpen og oppfølgingen vi trenger for å lykkes. For å gjøre hverdagen til oss elever enklere, vil også Høyre styrke skolehelsetjenesten, ha mere tilrettelagt undervisning og ha verdens beste lærere, slik at enda flere elever lykkes i skolen.

Arbeiderpartiet vil fjerne fraværsgrensen, og det er helt fair. De ønsker også å fjerne lekser, eksamen, karakterer, nasjonale prøver og kravene til lærerne. De vil rett og slett ha korona-skole hvert år. Men hvem er det egentlig som tjener på dette?

Altså, jeg er sikker på at de flinkeste elevene klarer seg uansett. De gjør lekser fordi de vil, ikke fordi de må. De drar på skolen fordi de vil, ikke fordi de må. Og de aller fleste av oss har foreldre som passer på at vi kommer oss på skolen. Men hva skjer med dem som ikke har foreldre som stiller krav hjemme? Hva med dem som ikke har foreldre som sørger for at de kommer seg på skolen? De trenger en fraværsgrense som ett vennlig dytt ut av sengen og opp på skolen.

Det er her poenget med fraværsgrensen kommer; den fører til at elever som sliter med f.eks. motivasjonen blir plukket opp tidlig, og får hjelpen og oppfølgingen de trenger. De kommer seg på skolen og får seg kanskje en utdanning.

Vi i Høyre og Unge Høyre vil beholde fraværsgrensa, fordi den gir positive resultater. Flere møter opp, gjennomsnittskarakterene i matte og norsk går opp, og flere fullfører VGS. Vi vil skape vedens beste skole, og i verdens beste skole er det å stille krav å bry seg.