22. Juli og veien videre

Den siste tida har vi i Kvæfjord AUF lest mange av de sterke historiene som har blitt delt av mange av dem som opplevde terroren en sommerdag for ti år siden. Det er umulig å ikke bli sterkt berørt, og vi mener det er viktig å få med de personlige historiene og huske på at de ungdommene som ble frarøvet livet, og alle de som ble skadet, ble det på grunn av sitt politiske engasjement. HUSK DET.

I tida etter 2011 har AUF i stor grad opplevd at det norske samfunnet har sviktet med å ta et ordentlig oppgjør med verdisynet, konspirasjonsteoriene og det politiske hatet bak terrorangrepet 22. juli 2011. Til tross for at troen på Eurabia-teorien, og det medfølgende hatet mot muslimer var sterkt til stede i gjerningsmannens idéverden, har Norge ikke lykkes med å verne om minoriteter i Norge som er særlig utsatt for hat, rasisme, trusler og vold. Terrorangrepet mot Al Noor-moskeen i Bærum 10. august, 2019 var et bevis på nettopp det. Norsk offentlighets manglende evne til å ta tak i ideene bak disse angrepene, er en videreføring av problemene knyttet til det manglende oppgjøret med norsk rasisme og høyreekstremisme.

Markerer 22. juli med "inkluderingspris": Ungdom skal selv dele den ut Formannskapet i Kvæfjord kommune har enstemmig vedtatt å innstifte en inkluderingspris fra neste år. Dette for å markere, og aldri glemme, terroraksjonen 22. juli for ti år siden.

Skal vi lykkes med å knuse de ekstreme miljøene og hindre normalisering av ekstreme ideer, må kampen mot ekstremismen kjempes på flere fronter. De politiske slagene står der hatet viser ansikt, men den langsiktige motstanden skjer gjennom å bygge et samfunn som ikke gir grobunn for nye terrorister og voldsmenn. AUF mener overordnet at det norske demokratiet er vårt viktigste bolverk mot terror og vold. Et inkluderende samfunn som gir tilhørighet til hver enkelt, er avgjørende for å motvirke det utenforskapet som foregriper radikalisering.

Vi må erkjenne at terroristen bak 22. juli-angrepet ikke oppsto i et vakuum. Han vokste opp i, og er et resultat av det norske samfunnet. Her falt han utenfor, her skapte han sine fiendebilder. For å bekjempe radikalisering må vi derfor hver dag ruste den demokratiske beredskapen, vi må jobbe for et Norge der ungdom vokser opp som demokratiske medborgere, hvor meninger brytes uten vold, og hvor flere – ikke færre, kjenner seg som et større vi.

MENINGER: Aldri mer 22. juli! I morgen er det 10 år siden vi mistet 77 glade, engasjerte, gode og umistelige mennesker til handlingene fra en høyreekstrem terrorist.

Et enstemmig formannskap i Kvæfjord har vedtatt å innføre en inkluderingspris som skal deles ut hvert år den 22. juli. Ungdomsrådet, sammen med 1. representant fra Kvæfjord AUF skal jobbe sammen om dette. Med dette ønsker vi å rette fokus på hva hver og en av oss kan gjøre for å forhindre utenforskap og at noen faller utenfor viktige fellesskap.