Samarbeidsavtale mellom Hársttáid suohkan og Sámediggi?

meninger

Også Harstad er moden for å ta steget og inngå en samarbeidsavtale med Sametinget. Samarbeidsavtalene mellom Sametinget og bykommuner har hatt en veldig positiv utvikling de siste årene, og den oppdaterte avtalen med Tromsø har funnet en form der Sametinget og Tromsø tar felles ansvar for å utvikle og bedre tilbudene til den samiske befolkningen.

Det finnes flere driftige samiske foreninger i Harstad-området som er naturlige samarbeidspartnere i en avtaleprosess. I Harstad er det behov for å etablere en samisk møteplass, som Harstad kommune allerede har gitt positive signaler til. Harstad må også sikre gode samiske barnehage- og opplæringstilbud til sine innbyggere. Kommunen vedtok samisk kommunenavn for flere år siden, men har fremdeles ikke utnyttet potensialet med å synliggjøre det samiske kommunenavnet.

Det samiske kultur- og kulturtilbudet hører også naturlig hjemme i en samarbeidsavtale som involverer kulturbyen Harstad. Festspillene i Nord-Norge har en lang og stolt historie med samisk programinnhold. Da det samiske nasjonalteatret Beaivváš hadde sin aller første forestilling i 1981 med «Min duoddarat/Våre vidder», var det Festspillene som var blant de første til å invitere det nyoppstartede samiske teatret på besøk. Teatrets aller første turne gikk dermed til Harstad og Skånland.

Årets festspill er intet unntak med mange og solide samiske programposter. På Trondenes historiske senter kan man se hvordan håndverk skaper bru mellom kulturer, der afghanske, samiske og norske kvinner har delt sin kunnskap og entusiasme for håndverk og kulturuttrykk. Og det er mye mer samisk på programmet. Jeg fikk selv oppleve festspillprofilen Elle Sofe Sara sin storslåtte forestilling «Vástádus eana – The answer is land».

Å synliggjøre byens historie og bosetting vil styrke mangfoldet i Harstad. Kommunen og Sametinget bør derfor søke sammen og etablere en samarbeidsavtale. Å vise flere sider av byens og kommunens historie vil vise mangfold – et mangfold som vil styrke Hárstták!