meninger

Hvem kjenner ikke på at det hadde vært deilig både med en 17. mai og en sommer uten alle disse restriksjonene? Tenk om man ubekymret kunne slått ut med hendene, gledet seg over en vår og en sommer med festspill og ferie, og kunne levd på samme måte som før viruset.

Selv om diskusjonene rundt myndighetenes håndtering også har vært gjenstand for kritiske røster, taler i alle fall alt for at det meste har gått på skinner og at vi her til lands har vært heldige. Vi kan rope et hurra for dem også!