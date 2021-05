En ny tid for Hålogaland, og det fortjener en feiring

meninger

Dette fortjener en skikkelig feiring. Prosjektet vil krympe avstanden mellom Sortland og Evenes – eller for den del Sortland og Narvikterminalen eller Sortland og Harstad – med 39 minutter kjøretid. Til og fra Lofoten forkortes det nesten like mye – 34 minutter. Når veien står ferdig om åtte år vil det gå raskere å kjøre Evenes-Sortland (en time og fem minutter) enn det var å kjøre Evenes-Narvik før Hålogalandsbrua ble åpnet (ifølge NAF ruteplanlegger og Vegvesenets beregninger).

Dette er et kvantesprang for hele regionen. Vi kan knapt overskue hva dette betyr for reiseliv, fiskeeksport og alle helt vanlige og uvanlige liv i vår egen flotte storregion.

Jo visst skulle vi ønsket at også Tjeldsundbrua-Snubba var med og ikke skrellet bort. Det samme med Fauskevåg-Holtet og fra Langvassbukt til Sortlandsbrua. Hos oss må situasjonen i Bogen løses. Jobben fortsetter. Og vi kommer til å fortsette å slåss for å få realisert flyplasskrysset, det er kritisk viktig for både liv og helse og for å få til en betydelig næringsutviklingen vi alle ønsker rundt flyplassen. Men akkurat nå må vi også kunne feire at Hålogalandsveien del 1 er vedtatt og nå kommer i gang. Det er en milepæl.

Illustrasjonen viser kjøretider fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes i dag – og for Sortland og Svolvær fra 2029 når Hålogalandsveien er klar til bruk. Dette illustrerer betydningen av Hålogalandsveien for hele vår region. Den viser samtidig hvordan vår felles nasjonale lufthavn blir stadig mer sentral og stadig viktigere for hele den store regionen vår. Dette er verdt en feiring.