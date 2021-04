Arrogant og bedrevitende Tromsø-ordfører

meninger

Det betyr blant annet å i praksis være lojal overfor sentrale fagmyndigheter og regjeringens anbefalinger og pålegg.

I programmet Helgemorgen 27. mars hevdet han at hans kommunes smittevernstrategi kunne være retningsgivende overfor sentrale myndigheter. Det motsatte avviste han nær kategorisk selv om landsomfattende vernebestemmelser gjennom første koronaår har vist seg generelt mest effektive. Lokale retningslinjer kan gagne smittevernvernbehovet mer tilfeldig, etter mitt syn. Like fullt får GW støtte av især Trondheim-ordfører og partifelle Rita Ottervik.

iTromsø skriver 28. mars at «Gunnar Wilhelmsen mener regjeringen bør gjøre mer for å hindre folk å reise fra områder med høyt smittetrykk i påsken», og «Wilhelmsen foreslår fremvisning av koronatest om man skal til Tromsø.». Og endelig: «Om man kan vise det, kan man reise hit.» Dette er jo kjente toner av GW fra i fjor – om søringnekt osv.

Overfor tromsøordfører Gunnar Wilhelmsen, men langt på vei også trondheimsordfører Rita Ottervik tør man spørre om deres nær absolutte motstand mot solbergregjeringens koronastrategi kan være et vikarierende «seiersmotiv» i kommende stortingsvalg? Det er i så måte interessant at hverken Oslo eller Bergens byrådsleder, begge Ap, underveis har imøtegått helse- og omsorgsminister eller statsminister. Uansett må det aldri skje at politikken skal seire over logikken!

Epilog:

For Gunnar og Rita kan høsten

bringe den rare trøsten.

Denne i form av to ministerposter mot korona,

dog ikke til kjente tona!