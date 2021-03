Avgifter og alkokutt

meninger

Helse- og måteholdsorganisasjoner savner nye reguleringstiltak og andre konkrete virkemidler. Å «starte en prosess» med å utrede helseadvarsel og innholdsmerking på alkoholvarer gir usikkerhet om tidsbruken og vanner ut Stortingets klare vedtak, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til Vårt Land.

KrF-statsråd Olaug Bollestad fremholder på sin side at de alkoholpolitiske hovedlinjene ligger fast, og at blant annet særnorske avgiftsordninger har bidratt til mindre drikking siden 2010. En debatt om handlingsplanen står uansett i fare for å overdøves av nye avgiftstall for grensehandelen. VG kan melde at stengte grenser har gitt staten en avgiftsgevinst på 6 milliarder kroner, i det alt vesentlige fra alkohol og tobakk, samt et kraftig løft – ikke bare for grensenære butikker; i 2019 handlet seks av ti nordmenn i Sverige.

Litt billigere øl, vin og røyk var Frps fremste budsjettseier oppunder jul. - Senker vi avgiftene videre ned til svensk nivå, vil det gi tusenvis av arbeidsplasser i butikker og industri her i landet, sier Sylvi Listhaug. Handelsnæringen kunne ikke ha vært mer enig. Flere partier slutter seg i varierende og uspesifisert grad til tanken om avgiftskutt for å beholde mest mulig av oppsvinget under nedstengningen. Så et spørsmål blir hva som er «nok» avgiftskutt. Men regnestykket er uansett mer komplisert. Dagligvarer generelt vil fortsatt være billigere på den andre siden av grensen, og hva gjør vi med det?

Kostnadene, også på statsbudsjettet, ved alkoholskader må selvsagt med i regnestykket. Men hvor mye kan alkoholprisene senkes før det slår merkbart ut i skadelig forbruk? Hvor mye av den drikkereduksjonen Bollestad påpeker skyldes pris og reguleringer og hva kan tilskrives for eksempel sunnere livsstilstrender? Avgiftsseiere smaker godt, særlig i valgår.

Men en mer gjennomarbeidet og bredere anlagt handlingsplan ville være mer formålstjenlig enn nye runder med avgiftsstrid.