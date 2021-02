– Bare fordi dere er russ betyr ikke det at dere skal «snike» i vaksineringskøen

meninger

Det er jo trossalt denne tiden vi skal tenke tilbake på når vi blir eldre å tenke «gjorde jeg virkelig dette, det kan jeg da ikke fatte at jeg gjorde» Men her er jeg nødt til å skuffe våre kjære med-ungdom som har gledet seg siden ungdomskolen å være russ. For det er ikke sånn at det er ulovlig å være russ, det bare blir litt annerledes.

Jeg vil bare ta dere med litt tilbake i tid. Ikke så langt tilbake, men til ca. mars i fjor. Mer spesifikt, 14. Mars. Norge – Lockdown, Verden – Lockdown. Rammet av et virus ingen skjønte hva var, det fantes ingen vaksine og folk døde fortere en mann kunne si hjemmeskole. Verden var på tur inn i en tid som ingen kommer til å glemme med det første. Det ingen helt så var hvordan folk kom til å reagere. Og er det en ting som er det verste som finnes her i verden, så er det middelaldrende mennesker, spesifikt nordmenn.

Nå skal det sies at det er ikke alle middelaldrende mennesker som skal ha skylda, men hver eneste gang det skjer noe med dette viruset, så er det de som roper høyest og får sin vilje. Det startet under lockdown. Folk kunne ikke dra på hytta, så de grein så mye på nesa til det ble besluttet at det var lov å dra på hytta, så lenge de bare var på hytta. Sommeren. Ikke reis til utlandet fikk vi vite. Det er en pandemi. Det må da være greit nok ikke sant? Neida. «Men vi må til Syden fordi det er så kjedelig i Norge» Joda. Da ble det lov å reise til utlandet. Så lenge du satt deg i karantene i 14 dager når du kom hjem.

Starten på 2021. Viruset ble spred ette jul og nyttår, noe alle egentlig var ganske forberedt på da de fleste dro hjem til jul. Vinmonopolet stengte. Det gikk ikke mer enn 4 timer før noen sa at det var uforsvarlig å reise til nabokommunen å handle alkohol. Men helt ærlig, må alle sitte hjemme å drikke vin eller sprit hver dag? Klarer vi ikke å gå en dag uten alkohol?

Så kommer vi til ungdommen. 3 måneders hjemmeskole, ingen klaging. Amputert russetid, litt klaging. Norgesferie, ingen klaging. Vaksinering av eldre og helsepersonell, ingen klaging. Ungdommen fortjener et lyspunkt. Det er jeg helt enig med, men det vi ført er nødt til å tenke på er faktisk de eldre og helsepersonell. Det er viktig at vi er med i en dugnad der vi faktisk kommer oss igjennom denne pandemien i stedet for å være en berg – o – dal bane i smittetall.

Russetiden i år kommer til å bli amputert, ikke like mye som i fjor, men noe. Bare fordi dere er russ betyr ikke det at dere skal «snike» i vaksineringskøen bare sånn at dere kan rulle i russebussen eller feste med hele russegjengen. Vi er nødt til å tenke på andre, og ikke bare oss selv. Dugnad er ikke en enkeltmansoppgave. Det trenges en hel verden.