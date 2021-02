Samarbeid er nøkkelen til suksess

meninger

Kjære alle sammen! Gratulere med dagen! Lihkku beivviin!

Dette er en stor og viktig dag som vi skal være stolte av. Det er godt å se den gleden og det samholdet dagen skaper i blant annet sosiale medier.

Men folkens, vi har en stor jobb å gjøre. For vi vet at samehetsen lever i beste velgående, både her i Tromsø og landet forøvrig. Vi hører om mobbing på skoler, hets i bybildet og joiking som brukes nedsettende mot andre. Også i fotballen hører vi om samehets. Det er i det hele tatt mye å ta tak i.

Jeg tror at et samarbeid mellom mange aktører er nøkkelen for å ta opp kampen mot all form for hets. Skolen er viktig gjennom sin formidling av kunnskap. Kommunen er viktig for å legge til rette for at samisk kultur, språk og identitet kan vokse i trygge omgivelser. Fritidsarenaen, eksempelvis fotball, er viktig fordi det er en avgjørende sosialiseringsarena. Vi voksne er viktig fordi vi må gå foran som forbilder. Tilsammen blir det et godt lag med komplimentere ferdigheter. Det er dette LAGET som må ta opp kampen mot all hets i samfunnet.

Etter min mening bør vi samarbeide enda mer. Det offentlige, private, ideelle organisasjoner, frivilligheten, idretten og kultur bør møtes oftere og arbeide sammen om utfordringer i lokalsamfunnet. På mitt tredje år som leder av «TIL for alle», opplever jeg at de aktivitetene der vi er flere aktører som samarbeider, er de aktivitetene som blir mest kraftfulle.

På slutten av fjoråret ble det i Tromsø lansert et opprop mot samehets, som også vi i TIL var så heldig å få være med på. Kampanjen «noknu» ble en suksess og den ble tatt i bruk flere tusen ganger i sosiale medier. Den viste at engasjementet er der ute.

Men et opprop og en kampanje varer gjerne over en kortere periode og den er bare starten på et videre arbeid. Det må komme noe mer for at effekten skal bli stor nok. Derfor skal vi i midten av februar ta i bruk Lerøyhallen og samle representanter fra idrett, kultur, politikken, akademia og samiske foreninger. Målet med denne workshopen er å komme frem til en «Tromsø-modell» der konkrete tiltak kommer på bordet. Får vi det til? Ja, det tror jeg!

For oss i Tromsø IL er det viktig å være en del av dette laget. Vi ønsker å være en medspiller også utenfor Alfheim Stadion.

Vi er klare til å gå på banen. Sammen med mange andre aktører, må vi skape det velsmurte laget som bidrar til et enda varmere lokalsamfunn.

Men dagen idag skal bare vies til feiring! Igjen, gratulerer med dagen!