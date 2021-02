meninger

Hvert år rammes kvinner, i alle aldre, av sjeldne gynkreftformer. Dette kan være sjeldne kreftsvulster i eggstokkene, morkakekreft, sarkom i underlivet, bukhinnekreft eller vulvakreft, diagnoser som de færreste har hørt. Felles for de er at de ofte har få eller ingen symptomer i tidlig stadium. Kreftformen som Stefanie fikk rammer nesten utelukkende unge kvinner. Ung alder kan være med på å gjøre at helsepersonell bagatelliserer symptomene pasienten har.

Olesya Solheim, overlege for gynekologisk kreft, Oslo universitetssykehus, mener at det er vanskelig å mistenke kreft på en ung frisk pasient. Ofte blir derfor diagnosen stilt litt sent.

Ofte vage symptomer. I hjemlandet Østerrike var Stefanie vant til å bli kalt inn til en årlig gynekologisk kontroll, en vane hun tok med seg når hun flyttet til Norge. Hun oppfordrer norske kvinner til å få tatt en gynekologisk undersøkelse med ultralyd oftere. Gynkreftforeningen oppfordrer alle kvinner til å kjenne etter, oppsøke lege ved endringer eller ubehag i underlivet og kreve en gynekologisk undersøkelse.

De sjeldne gynkreftformene har, i likhet med de mer «vanlige formene som livmorhalskreft og eggstokkreft, ofte vage symptomer tidlig i forløpet. Når det gjelder sjeldne kreftsvulster i eggstokkene og morkakekreft så er dette meget aggressive og rask voksende svulster som sprer seg fort. Uten riktig behandling som settes raskt i gang, dør pasienten. Behandles de derimot riktig, blir nesten 100 prosent av kvinnene som rammes av dette kurert.

Oppsøk lege raskt. Dessverre er det også slik at mange som kjenner på symptomer kvier seg for å gå til legen og drøyer undersøkelsen lenge i håp om at det går over av seg selv. Det er dumt!

Vår oppfordring går derfor til flere:

– Leger må ta kvinner som kommer med underlivssymptomer på alvor.

– Kvinner må komme seg raskt til lege når de merker at noe er unormalt.

– Er du partner til en kvinne som har unormale blødninger – så er det din oppgave å sende henne til legen raskt!