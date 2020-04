Coronavirus Covid-19:  Nå er det din tur og ditt ansvar!

meninger

12. april var det registrert 6526 tilfeller av smittede i Norge, 128 av dem døde. De fleste var blitt smittet her i landet. Median alder for smittede: 48 år. Halvparten av de smittede var menn. 21 % av meldte tilfeller har sitt fødeland utenfor Norge.



Sykdomsforløp

Vanligvis går det 1 uke eller noe lengre tid fra man er smittet til man blir så syk at man søker lege. Til å begynne med forkjølelseslignende plager. Etter hvert hoste, feber, tiltakende pustebesvær; eventuelt lungesvikt (ARDS). . Ved feber og pustebesvær må pasienten innlegges. Det kan da bli nødvendig med respirator-støttet behandling. Eldre har gjerne få og utypiske symptomer som er lette å overse. Alle aldersgrupper kan bli smittet. Heldigvis er det ofte milde sykdomsforløp for barn i alder 1-9 år. Men ikke glem at ungdom også kan bli alvorlig syke; selv om de ofte oppfører seg som om de skulle være udødelige.

Enkelte av de smittede blir lite plaget, muligens pga delvis beskyttelse etter tidligere infeksjoner forårsaket av koronavirus. Disse delvis immune personene kan likevel være smittebærere. Forsøk så langt tyder på at det kan utvikles virksomme vaksiner. Disse blir neppe ferdig utprøvd og allment tilgjengelig før om minst 1 år 6 mdr.

Kan norsk helsevesen behandle et stort antall smittede pasienter ? Svaret er NEI !

Såkalt effektivisering har medført unødig sentralisering og nedbygging av sykehus i Norge. Reduksjon i sengetall og stadig kortere liggetid gjenspeiler dette. Samtidig skjer en unødvendig sentralisering av sykehustilbud. Få land om noen i det hele tatt, har færre sykehussenger per capita enn Norge. Harstad Sykehus er et eksempel på dette: Prosjekt Harstad Nye Sykehus ble godkjent 1973: 220 senger + 24 senger i en rehabilitering/hotellavdeling. I regi av Helse Nord og UNN Tromsø er sykehuset redusert til ca 88 senger nå. Korridorplasser er merket ”korridorplass 1 til 3”. Disse sengeplassene tar ikke hensyn til personvern, smittevern og brannforskrifter. Hvor ble det av de resterende 140 sengeplasser?

Liggetid er samtidig blitt redusert. På medisinsk avdeling i snitt til under 4 døgn. Ansvar og kostnader for uferdig behandlede pasienter overlates til hjemmekommunene. Jeg ser ingen tegn til bedring i nord: Kirkenes nye sykehus ble åpnet 2018. 54 senger. Underbemannet. En-manns-rom ble raskt til to-manns-rom. Bare ett smitte-isolat. Stusselig. Dette er nært Russland, en av verdens største leverandører av multiresistent tuberkulose.

Klarer vi å eliminere Covid-19 ?

Av og til tviler jeg på om vi klarer dette. Folkehelseinstituttet (FHI), justisDpt og Helesdirektoratet har i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå (SSB)utarbeidet en

samfunnsøkonomisk beregning av kostnadene ved tiltak for å bremse spredning av viruset: 42% av befolkningen antas da å bli smittet. Dette gir flere tapte arbeidsår, flere dør, flere blir immune. Men økonomisk belastning blir mindre enn ved andre sammenlignbare alternativ..

Tiltak for å eliminere viruset er kostbare men humane dersom de kan gjennomføres. Det krever strenge tiltak. Da forventes 2% å bli smittet, få dør. Smitten skal elimineres i løpet av 5 måneder. Dette forutsetter strenge restriksjoner for reiser inn i Norge. Hele befolkningen planlegges vaksinert innen 2 år. Vi kan da opprettholde flere arbeidsplasser og skape flere leveår. SSB angir sprikende verdier for ett spart leveår: Mellom kr 575.000 og kr 1.25 millioner. Dette er likevel alt i alt billigere enn bare å bremse spredningen. Men: Du må spille på lag med oss! Du er faktisk verdsatt.

Hva kan du nå bidra med?

Du må følge pålagte tiltak. Dette gjelder begrensninger av antall personer som deltar i møter, sport, reiser, grensepasseringer. Beskytt deg selv og andre mot virus-spredning. Har du hoste bruker du godkjent maske-type, en-gangs-lommetørkler, i nødsfall hoste i armkroken. Unngå å ta deg selv i ansiktet (øyne, nese, munn)i ved hoste og ved skifte av maske.

Hostedråper holder seg i luften i flere timer. Ikke spytt ut snus på gata. På metall, plast, papp overlever virus inntil 5 døgn. På klær inntil 12 timer (?), virus ødelegges ved vanlig klesvask. Kulde, snø og snus dreper ikke virus. ALLE SKAL benytte infeksjonsbeskyttende tiltak. I butikker skal vi bruke hansker, desinfeksjonsvæske. Vi skal holde riktig avstand til hverandre. NB: Ikke tenn deg en røyk like etter sprit-vask: Det kan gi brannskader i hendene.



Ansamlinger

Enkelte oppfører seg som om de er udødelige. Et par av de verste verste eksemplene må nevnes. En 29 år gammel bankansatt var smittet av viruset. Han deltok på en samling i en ungdomsklubb i Berlin. Han smittet 17 andre personer i klubben. Disse spredde smitten videre. Enda verre: En Marathon-gudstjeneste, pågikk 5 dager i Mulhouse, Alsace , ikke langt fra Sveits. Det ble i påfølgende uker registrert 2500 CORONA-smittede fra denne samlingen.. Flere deltakere døde. I tillegg ble smitten brakt videre til Afrika og Sør-Amerika. En smittet person smitter i snitt 3 andre….. osv. Etter hvert kunne ca 25% av alle CORONA-smittede i Frankrike sannsynligvis tilbakeføres til Mulhouse.

Vi må alle bry oss om vernetiltak,--- de ”udødelige” også

Alle matvare-butikker og mange andre har tilrettelagt for desinfeksjon (spritvask) og/eller hansker. Det er leit å se ungdom haste inn i butikker uten å benytte forebyggende tiltak. En god del av smittede og alvorlig syke er under 30 år. Enda verre: En mor med handlevogn, går rett bort til frukt og grønnsaker. Klemmer på tomater og . Fortsetter gjennom butikken uten å bry seg om vernetiltak. Er det uhøflig å minne vedkommende om situasjonen? Ansamlinger: Du skal unngå å danne grupper på mer enn 5 personer utenom familie. Dette hjelper lite når mange ungdom samles til fester i private hjem. Er vi nå kvalifisert og klar til å inngå i den del av befolkningen som vil eliminere Covid-19 og motta belønning for det ?? Må butikkansatte, vektere, personell fra Sivilforsvaret eller HV bidra med varsel til de ubetenksomme og til de som ikke bryr seg. Du må i alle fall bry deg; det er din framtid.