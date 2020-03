Vi kommer til å møtes igjen

meninger

Vi gjør alle en innsats for å bekjempe coronaviruset og det er viktig å anerkjenne at det koster mye for mange. Nå er det ikke kostnaden målt i kroner jeg tenker på.

For to uker siden var de fleste av oss på jobb eller i studier og ute med venner eller på date. Vi lo, danset og klemmer de vi er glade i. Den verden føles nærmest fjernt nå som de aller fleste er hjemme og en del er i karantene.

For de fleste går det greit å være på hjemmekontor eller å være hjemme uten normal sosial aktivitet. Vi snakkes på telefonen, vi chatter, og vi tøyser i sosiale medier.

For unge LHBT mennesker som ikke har etablert et eget nettverk, eller eldre skeive som ser på pub, cafè eller andre treffsteder som en familie, og for utsatte ungdom eller de som sliter psykisk ønsker jeg å sende mine varmeste tanker.

For mange er det lett å isolere seg med en god bok eller serier på Netflix, ispedd noen felleschat med familie og venner. Et sosialt digitalt liv gir mange et mer normalt liv i en ellers unormal verden.

For andre så er fraværet av faste møteplasser, og tid alene med rom for destruktive tanker uten noen å snakke med på ordentlig vanskelig. Det er med dem mine tanker er. I en periode nå, må vi vise ansvar ved avstand. Men vi skal danse igjen, og vi skal feire livet når vi er gjennom dette.

Om du som leser dette kjenner noen som gjennom isolasjon hjemme kanskje får det ekstra tøft og som er bekymret, så håper jeg at du rekker ut en hånd. Det er mye fellesskap og mange spenstige og gøyale initiativ som så mange i vårt miljø også starter. Det koster så lite å sende en melding og invitere inn en ekstra, selvom du kanskje ikke kjenner personen veldig godt.

Noen prider har blitt avlyst og andre står i faresonen. Noen flere kan bli avlyst, avholdt i en annen form eller utsatt. Uansett så kommer årets tema for Pride til å stå seg: Internasjonal solidaritet.

Vi tar ansvar ved å være hjemme, men vi må også være nær dem som trenger det.