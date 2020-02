Kona har slanket seg i 40 år - uten synlig effekt

meninger

Kona påstår at jeg er tjukk. Det er den vakre kroppen min hun snakker om denne gangen – ikke bare hodet. Hun krever at jeg umiddelbart setter i gang med omfattende og intensiv slanking. Du ser ut som en oppblåst flodhest som har levd på mye gjæret mat, sier hun med et vinnende smil. Det gjør jeg slett ikke, svarer jeg. Det er bare kroppen min som har est ut på en merkelig og nesten uforståelig måte. Jeg kan ha blitt smittet da jeg bakte brød i forrige uke. Det går ikke an å stille meg til ansvar for det kroppen min driver på med.

Hadde du vært en gris hadde du for lengst blitt slaktet, tilføyer husets dronning. Slaktet blir jeg hver dag, det er jeg vant til, sier jeg på min stillferdige måte. For øvrig har jeg lenge fått beskjed om at jeg er en gris.

Kona vil ha meg ut for å springe i fryktelig fart langs vegene her ute i den bekmørke bygda der vi har ett eneste gatelys. Det lyser i sola midt på dagen – og slokkes når der mørkner. Men kona sender meg gjerne ut i mørket. Hun er ganske så bestemt, men sier hun er usikker på om hun får meg ut gjennom døråpninga.

Vi har bare helt vanlige enkeltdører her hos oss. Det hadde kanskje vært bedre med ei dobbelt-dør, sier kona mens hun holder på å kveles av undertrykt latter. Ja, hun kan glise den dama. Og hun er naturligvis mye flinkere. Hun har slanket seg i 40 år – uten synlig effekt. Heller tvert imot har jeg lyst til å si. Jeg sier det inni meg. Hun holder fortsatt på med diverse slankekurer. Foreløpig har hun gått ned 20 gram. Men det var i forrige uke. Etter helga har hun nok ballet litt på seg. Søppelbøtta er full av sjokoladepapir.

Klarer du ikke å slanke deg, ja så dør du roper hun. Ja vel, hvem gjør ikke det? Svarer jeg på min vanlige og særdeles humoristiske måte. For å finne svar på om jeg har rett kroppsfasong sjekket jeg med en såkalt bmi-kalkulator for å se om kroppsvekta passet sånn noenlunde til høyden min. Ja da- vekta var nå sånn som den var, men jeg fant ut at jeg var en meter for kort. Så spørsmålet er da – hvordan kan jeg klare å bli lang nok?

For å være litt imøtekommende har jeg i det minste begynt å lese litt om slanking og såkalt sunt kosthold. Bærekraftig kosthold. Med andre ord: gress! Hvordan overleve på grønske og gress? I diverse aviser og glorete ukeblad hagler det tett med fortellinger om mennesker som har tatt skjeen i en annen hånd og begynt å sleike på den- som erstatning for mat.

Det finnes nesten ikke grenser for hvor flinke, sunne og slanke folk kan bli i løpet av noen dager. Og reklamen lyver aldri - det vet vi. Hva skulle vi ha gjort uten all folkeopplysende reklame – ikke minst for de tusen slankemidler. Vidundermidlene. Stort sett handler det om tabletter og plaster. Det er viktig å huske at plasteret ikke skal spises. Gapet skal kun åpnes for tabletter. Før maten – og etter maten. Uten mat og drikke duger helten ikke! Husk det.

Men med rett type plaster på utsatte steder kan du fjerne 15-20 kilo salt og svett sideflesk på ei uke. Utrolig, men sant! Naturligvis. Dersom du har enda flere kilo slengende rundt deg som du vil ha bort er det bare å supplere med tablettene. Fantastiske tabletter. Ok- det koster noen tusen pr dag for sånne vidundermidler. Det som er viktig er at de virker. De har stor effekt på inntektene til tablettfirmaet. I vakre reklamebilder møter vi Jessica eller Petronella presentert i lett og lekkert undertøy før og etter at vidunderet har skjedd. Forandringen er så voldsom at man nesten ikke kan tro at det er samme person. Det er det naturligvis ikke heller.

Så er det selvsagt viktig å huske at når du investerer tungt i fantastiske slankeprodukter anbefales det ingen mosjon. Mosjon er skadelig. Det tryggeste er å ligge helt stille hele dagen og kun reise seg for å hente litt vann for å skylle ned tablettene. Kiloene formelig renner av under dyna. Det renner så mye av kona at jeg har måttet søke tilflukt på eget soverom. Jeg er redd for å bli tatt av flommen. Jeg har døra litt på gløtt sånn at jeg kan følge med lydene fra kjøleskapsdøra om natta. Ja da – slanking er sunt –året rundt. Det er en morsom hobby som varer livet ut. Tenk hva de slanke går glipp av!