meninger

Hva trenger det av kunnskaper? Hvor mye skal man lytte til barns vegring mot å gå på skolen? Man må jo lære barnet å tilpasse seg samfunnets regler og forordninger. Det er skoleplikt i Norge. Hvor mye innpass får barnets naturlige indre søken etter kunnskaper når skolehverdagens linjer er lagt av voksne? For foreldre er tankene mange og motstridende.

Takk til Turid Ingebrigtsen som tar opp barns skolevegring på vegne av fortvilte foreldre i denne avis fredag 13. desember 2019. Saken kunne like gjerne vært skrevet for 18 år siden. Da sto jeg som mor midt i en tilsvarende situasjon og du løftet min og andre foreldres fortvilelse frem i offentlighetens lys.

Jeg forundres ikke over at problemene fortsatt eksisterer. Skolen fant ikke løsningene den gangen. Foreldrene måtte vise vei. Skolen er en bastion i samfunnet. Oppfatningen av hvordan skolen skal være sitter godt spikret i oss alle. Det kan være en hemsko for oppvakte og følsomme barns utvikling.

Jeg er lærer og jobbet den gangen i skolen. I ettertid, og som følge av studier av praktisk kunnskap, ser jeg nå hvor blåøyd jeg var som hadde tro på at problemene skulle kunne løse seg i skolen. Takhøyden var ikke stor nok og problemene sitter fast i fundamentets oppbygging er min oppfatning nå. Det å kneble læreres ytringsfrihet med begrunnelse i taushetsplikten gjør ikke situasjonen lettere. Tvert imot kan det være direkte hemmende for at skolen skulle kunne utvikle seg i samfunnet. Jeg registrerer at det er svært sjelden at lærere uttaler seg om skolen i media.

Til fortvilte foreldre vil jeg si; tro på barnet ditt og slutt aldri med å hjelpe til å finne løsninger og tenk utradisjonelt. Skolevegring er etter min mening som mor og lærer en sunn reaksjon. Årsakene kan være så mange. Våre tre barn gikk alle i bråkete klasser hvor lærere ga opp og nye ble ansatt. For to av barna hjalp ikke dette og skolebytte ble løsningen etter oppfordring fra oss foreldre. Takk til Ervik skole som viste barna en helt annen skolehverdag, og barna blomstret! Først da skjønte elevene hvilket traume den gamle skolesituasjonen hadde gitt dem. Et av barna fikk ikke undervisningen han så åpenbart trengte. Med initiativ fra oss foreldre fikk eleven undervisning på videregående skole samtidig som han gikk på ungdomsskolen. Vi opplevde at administrasjonen på begge skolene og lærer på videregående var løsningsorienterte og positive for å få til en slik ordning. La barnet få dyrke sine interesser på fritiden. Lite visste vi foreldre, at utallige timer foran laptop på barnerommet, skulle føre til selvlærte kunnskaper høyskolen krevde for utdanning innenfor interaktiv design og programmering. Slike kunnskaper var ikke en del av grunnskolens og videregående skoles pensumliste og slett ikke noe mor eller far kunne bidratt med. Dette barnet er nå blitt voksen og jobber som «digital veibygger», et must i dagens moderne samfunn.

Det er flott at dere foreldre reiser denne saken gjennom avisen. Dere er varslere som forteller samfunnet at her kan barn komme til skade som følge av skolesystemet. Barnets hverdag er her og nå. Mens skolens folk jobber med innhold og struktur, som kan ta tid å skape, er det for foreldrene viktig å vise barnet alternativene. Eleven kjenner kun sin egen klasse og sin skolesituasjon. Det er ikke noe i veien med barnet. Det har faktisk krav på individuell oppfølging. Ha fokus på det enkelte barns naturlige nysgjerrighet på å utvikle seg og finne kunnskaper.

Gerd Eilertsen, mor og lærer.