Havbruk og skatt - hvor skal pengene ende opp

meninger

Som lokalpolitiker med interesse for både næringspolitikk og friluftsliv syns jeg det er veldig positivt at det er debatt og engasjement i saken. Næringa operer jo også i allmenningen vår og da finner jeg det naturlig at virksomheten blir tema i samfunnsdebatten. Det skulle ellers bare mangle.

Samtidig kan man til tider bli en smule oppgitt når de sterkeste adjektivene tas i bruk. For det bør være mulig å ha et kritisk blikk og være lydhør for havbruksnæringas påvirkning i lokalmiljøet samtidig som man gleder seg over arbeidsplassene og verdiene som skapes. Det går an å finne en balanse et sted mellom “forby skiten” og oppdrettsanlegg på hvert et nes. Og det er mulig å være litt edruelig samtidig som man gir uttrykk for sterke følelser. Det er i dette spennet Harstad AP befinner seg når vi tar hensyn til friluftsinteresser ved å verne Rogla-øyene, samtidig som vi ønsker å holde muligheten åpne for akvakultur sør om Steinavær dersom det tas i bruk ny teknologi som kan bidra til å redusere negativ miljøpåvirkning. Jeg tror ikke vi er alene om å ha denne tilnærmingen til saken.

En kjedelig konsekvens av det polariserte debattklimaet er at vi veldig fort ender opp med å bare diskutere for eller imot, og da kan vi fort overse andre viktige spørsmål og aspekter (som vi kanskje til og med egentlig er enige om). F.eks. ligger det nå en sak ute til høring som kommer til å få stor betydning for lokalsamfunnet vårt fremover, og det er utredningen om fremtidig skattlegging av havbruksnæringa.

Havbruksnæringa bidrar allerede med betydelige summer til lokalsamfunnet, både direkte og indirekte, og spørsmålet vi nå skal ta stilling til er hvordan og i hvor stor grad næringa skal skattlegges i framtida. Av de innleggene jeg har sett så langt i lokalpressen kan man imidlertid fort få inntrykk av at det eneste vi skal beslutte er om det skal innføres en ny grunnrenteskatt eller ikke, men vel så viktige spørsmål er etter mitt syn hvor pengene skal ende opp, og det er også et tema i utredningen.

Hva betyr det f.eks. når flertallet i utvalget som har jobbet frem utredningen vil at en produksjonsavgift som skal tilfalle kommunene skal “inngå i inntektsutjevningen” mellom kommunene? Hvilke konsekvenser får det for Harstad kommune dersom utvalget får gjennomslag for å avvikle eiendomsskatten på anlegg i sjø? Hva skjer dersom stortinget ikke innfører grunnrenteskatt, men allikevel følger flertallets forslag om at “statens andel av inntekter ved kapasitetsjustering økes betydelig”?

Det er en del gode argumenter for å endre skatteregime for Havbruksnæringen, og kanskje er dette spesielt viktig for Harstad sin del ettersom en konsekvens av den politikk vi i posisjonen har blitt enig om (ingen nye anlegg før ny teknologi er på plass) i praksis innebærer at vi langt på vei har sagt nei til mer penger fra Havbruksfondet i overskuelig fremtid.

Et konkret eksempel i så måte: Nylig vedtok kommunestyret å utrede bygging av offentlige toaletter i øyriket, tenkt finansiert med penger tildelt fra havbruksfondet. Vil vi fortsatt kunne bestemme slikt i fremtiden dersom utvalgets flertallsinnstilling blir vedtatt? Eller vil stortinget ha forsynt seg så mye av pengesekken at det ikke er nok midler igjen?

Jeg håper vi bruker tiden godt i partiene og kommunestyret frem til høringsfristen i saken går ut 4. februar 2020 slik at vi får sagt vårt, for utfallet i saken kommer uten tvil til å få betydning for budsjettet til Harstad kommune. På godt eller vondt.

For orden skyld: Skribenten arbeider i Fellesforbundet, en av de største fagforeningene for ansatte innen havbruk. Jeg skriver imidlertid på eget initiativ som lokalpolitiker i dag.