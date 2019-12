PISA – og plassering på tabellen

meninger

Resultatene på PISA-tester er overraskende stabile for norske elever over tid, også i lesing (det skiller kun få poeng mellom alle årene). Resultatene er nesten like alle årene der norske elever har deltatt foruten sist gang, i 2015, da det var en liten fremgang. Lederen i HT er tydelig skuffet over at det ikke er fremgang.

Ja, man skulle nesten tro det når det etter PISA-sjokket i 2001 har vært gjennomført omfattende utviklingsprosjekter og satsninger, og politikerne har konkurrert om å ha de høyeste ambisjonene om at elevene må lære mere og bedre. Det lederen kanskje ikke er oppmerksom på er at norske elever er blant de med lavest motivasjon for slike tester i hele OECD-området. Det er kanskje forståelig når man ser på hva disse testene i realiteten er? Det bør nevnes at jentene denne gangen gjør det bedre enn guttene på alle testene – men det er et fenomen vi kjenner ellers fra skolen, og burde således ikke overraske noen. Det mest gledelige er at forskjellene mellom skolene på disse testene er blant de laveste i OECD-området.

Et annet moment som lederen i HT ikke bruker tid på er hvem som ikke deltar. Første gang norske elever var med på PISA-undersøkelsene var fritaket på 2,7 prosent, nå er det helt oppe i 7,9 prosent – nesten 3 ganger så mange. Med så mange elever som er unntatt fra undersøkelsen kan mye tyde på at resultatene er dårligere enn resultattabellen viser.

Det er selvsagt ikke bra at flere elever havner på laveste nivå i lesing, og at dette nå dreier seg om 20 % av elevene. Dette er en ferdighet som er avgjørende for å lykkes i videre skolegang. Det kanskje mest bekymringsfulle er at flere elever enn tidligere sier at de ikke leser på fritiden – dette er også en økende negativ trend i OECD. Å forklare dette er ikke lett, men i forbindelse med publiseringen av resultatene uttrykker flere elever at bok er byttet ut med skjerm. Vi vet at norske ungdommer ligger høyest i verden i skjermbruk – det måles dog ikke på PISA. Minister Sanner er overrasket over resultatene, ikke minst fordi norske elever i den internasjonale studien PIRLS gjør det svært godt. Dette er en undersøkelse for norske 5.klassinger og som UDIR skriver på sine sider «PIRLS har hatt stor betydning for styrking av leseopplæring i norsk skole, og har spesielt rettet fokus mot betydningen av lesestrategier og tidlig innsats i leseopplæringen. PIRLS har også vært et viktig grunnlag for utvikling av nasjonale prøver i lesing på barnetrinnet.»

Avslutningsvis skriver lederen at statsråd Sanner kan vise til en mengde tiltak som har hatt som formål å forbedre skolen. Det er mulig verktøykassen er blitt tyngre, men kvaliteten på verktøy måles som kjent ikke i kilo. Tallene fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) blir offentliggjorte denne uka. Da får vi blant annet vite hvor mange undervisningstimer i skolen som blir avholdt uten en kvalifisert lærer tilstede. Det bør være av større interesse for media enn litt aparte mesterskap i grunnleggende ferdigheter organisert av OECD, en internasjonal organisasjon som har som sitt fremste mål å fremme økonomisk vekst – og der elevenes fremtidige produksjonsevne regnes som avgjørende for et lands suksess.