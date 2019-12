På tide å skru på lyset, Eriksen!

meninger

Da tror vi ikke han har fått med seg at Nordlaks kjøper varer og tjenester for 1 milliard kroner i året i Nord-Norge, at vi direkte og indirekte sysselsetter om lag 1200 mennesker og er i gang med planene om å investere for 5 milliarder kroner i vår region.

Med utgangspunkt i Vesterålen har Inge Berg, hans familie, våre leverandører og ikke minst alle ansatte bidratt til å bygge opp et solid og ledende havbruksselskap som produserer sunn og etterspurt mat. Siden starten i 1989 har Nordlaks utviklet seg med utgangspunkt i nordnorske konkurransefortrinn, nordnorsk kompetanse og lokal kapital.

Det samme gjelder et stort antall familieeide havbruksselskaper i og rundt Harstad; Salaks, Gratanglaks, Kleiva fiskefarm, Northern Lights Salmon, Sørrollnes fisk, Mortenlaks og Nordlaks er alle lokalt eide selskaper som sammen med resten av havbruksnæringen utgjør en stor del av den økonomiske blodpumpa i vår region.

Vi vet at det har vært en kraftig fraflytting i stort sett hele Nord-Norge de siste årene. Fylkesrådsleder i Nordland, Thomas Nordvoll (AP), tar til orde for at sjømatnæringene har en viktig rolle i å opprette bosettingen i Nord-Norge. Vi er enig i at det faktisk betyr noe at vi i Nordlaks er tilstede og bidrar til å skape trygge arbeidsplasser for til sammen om lag 1200 mennesker direkte i Nordlaks og indirekte hos våre leverandører. Lys i husan kommer ikke av seg selv.

Eriksen skriver også at eierne i Nordlaks har tatt ut enorme verdier til personlig luksus. Det er feil. Utbyttene som Eriksen viser til har gått fra ett Nordlaks-selskap til et annet, og har i all hovedsak gått til å styrke egenkapital og til nye investeringer. Nordlaks har gjennom alle år vist at overskuddene investeres i forbedret drift og fremtidig verdiskaping.

Et av mange eksempler er intensjonsavtalen om bygging av et nytt landbasert settefiskanlegg på Rødskjær i Harstad. Nordlaks er også godt i gang med våre planer om å investere 5 milliarder kroner i alt fra landbaserte settefiskanlegg, nye gass-hybride brønnbåter, Havfarmer, utvidelse og modernisering av fabrikken samt modernisering og elektrifisering av oppdrettsaktiviteten. Totalt sett dreier det seg om mange store og små innovasjoner og forbedringer som er med på å utvikle vår matproduksjon i en enda mer bærekraftig retning. Vi kan også være stolt over at mye av utviklingen skjer med utgangspunkt i lokal kompetanse, blant annet hos NSK Ship Design i Harstad som muliggjør teknologiske syvmilssteg i vår bransje. Vi håper SV kan være enig i at havbruk skal bidra til sysselsetting, verdiskaping og bosetting langs kysten vår også i fremtiden.

Vi har fantastiske kommuner i vår region som legger til rette for havbruksnæringen og som lar oss bruke deres sjøareal. Det fører også med seg et stort ansvar på oss, både når det gjelder hvordan vi påvirker miljøet og hvordan vi bidrar tilbake til samfunnet. Nordlaks har hele veien vært tydelig på at vi gjerne ser at mer av det vi betaler i skatt skal komme lokalsamfunnene der vi driver til gode. Vi er innstilt på å sammen med kommunene finne løsninger for å bevare og videreutvikle havbruksfondet slik at det blir en bedre og mer forutsigbar ordning for vertskommunene.

For at havbruk skal bli den fremtidsnæringen som vi håper på, så trenger vi en offensiv nasjonal næringspolitikk som bygger på konkurransefortrinnene vi har i Norge. Samtidig må vi sammen jobbe for en rimelig kompensasjon til kystkommunene som legger til rette for havbruksnæringen, først og fremst gjennom å stille sine arealer tilgjengelig for havbruk.

Den diskusjonen håper vi også at Edvin Eriksen og Sosialistisk venstreparti ønsker å ta del i. Vi kan bare oppfordre Eriksen og andre lokale politikere om å oppsøke oppdrettsselskapene og sette seg inn i det arbeidet som gjøres og de faktiske holdningene og verdiene som disse menneskene og selskapene har. Hos Nordlaks står døren åpen når det skulle være.

Det er på tide å legge bort svartmalingen og skru på lyset, for vår verden er heldigvis ikke så ille som Eriksen synes å tro.