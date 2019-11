Inviter meg gjerne opp på scenen under Momentum 2020

meninger

«Koser seg på konferanse» ble tittelen på en artikkel skrevet av vår utmerkede journalist Tone Anita Karlsen. Og bare så det er sagt: Tone Anita er meget komfortabel med at dette blir en debatt. Det illustrerer nemlig så inderlig godt at vi alle, uansett kjønn, har noe å gå på når det kommer til ordvalg og vinklinger sett i et kjønnsbalanse-perspektiv.

«Koser seg på konferanse». Ville vi ha skrevet det hvis intervjuobjektene hadde vært menn? Nei, jeg tør påstå at vi ikke hadde gjort det. Derfor hører det med til historien at tittelen også ble endret etter kun kort tid. Sett den gjerne på kontoen for et arbeidsuhell, forårsaket av en tidsfaktor-finte. Oppgaven vi hadde pålagt oss selv, var raskest mulig å fortelle lokalsamfunnet at det om kort tid ville finne sted et samfunnsviktig arrangement i byens største konferansesal. Ja, det gikk fort i svingen, men vi hentet inn firehjulsskrensen.

Så er det jo lov å håpe da, at vi også kan utnytte kraften i den øvrige og udelt positive journalistikken som ble laget og publisert under verdens første Momentum-konferanse i Harstad.

Som mediehusredaktør er jeg beæret over den oppmerksomheten som ble viet Harstad Tidende under onsdagens konferanse. Den forteller med tydelighet at vi spiller en sentral og viktig rolle i lokalsamfunnet. Så viktig at nevnte Anita Krohn Traaseth sendte flere gjennombruddspasninger i retning Harstad Tidende. Vi har ballen, og vi går selvsagt mot mål i den hensikt å skåre.

Derfor har vi også klare ambisjoner for veien videre. Vi går systematisk til verks for å analysere kjønnsbalansen på våre redaksjonelle flater, og vi jobber allerede med journalistiske prosjekt som skal sette fokus på mye av det som kom frem under Momentum-konferansen. Hvordan står det for eksempel til med kjønnsbalansen i Harstad - i mediehuset Harstad Tidende, i kommunale utvalg og i private AS? Og er det ikke på tide å avvikle rådmann som stillingstittel?

Jeg lover at vi kommer til å utfordre - først og fremst oss selv. Men vi skal også inkludere, og i løpet av kun kort tid vil flere få en personlig invitasjon til å være med i en gruppe som skal få se oss i kortene, og som kan bidra til å spille oss god. I alle fall vesentlig bedre.

HT mener: Så forbannet nødvendig! Jeg kunne valgt å bli fornærmet. Jeg kunne også valgt å gå i forsvar - eller erkjenne at kjønnsbalanse er så forbannet nødvendig.

Jeg ønsker meg innspill, jeg ønsker meg tilbakemeldinger og jeg ønsker meg et spark på leggen når vi skyter over mål. For det kommer vi garantert til å gjøre.

Så til de av dere som om få dager får en epost fra meg: Jeg håper dere sier ja til å være med på laget. Sammen er jeg helt sikker på at vi kommer til å gjøre en forskjell for kjønnsbalansen i Harstad - fordi det er så forbannet nødvendig.

Jeg har allerede vært frimodig nok til å invitere meg opp på scenen under næringslivskonferansen Momentum 2020. Og får jeg lov, vil jeg gjerne fortelle historien om hvordan Harstad Tidende forhåpentligvis flyttet lykta i leia - noen bølgelengder nærmere fyrtårnet.