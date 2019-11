meninger

Jeg valgte det siste, og jeg hadde strengt tatt ikke noen alternativer. Ikke fordi at jeg, som én av oppsiktsvekkende få menn, var omgitt av et par hundre kvinner. Ei heller fordi konferansier Maria Utsi var så krystallklar fra Nordic Halls scene denne onsdagen. Nei, valget var enkelt, fordi fakta ville ha revet ned det som uansett ville blitt et skjørt forsvarsverk. Jeg tør si heldigvis.

Ja, jeg har vært på verdens første Momentum-konferanse – i Harstad. En næringslivskonferanse som feilaktig har blitt oppfattet å være en kvinnekonferanse. Jeg skal verken dvele ved – eller problematisere – at bare én av ti deltakere var menn. Årsaken er helt sikkert en sum av flere faktorer, som helt sikkert blir tatt opp under evalueringen. La meg heller ta en snarvei og hoppe til konklusjonen: Kjære mannlige kolleger: Mange flere av dere burde vært i Nordic Hall denne novemberonsdagen. Vær der neste gang. Fordi det er så forbannet nødvendig.

Jeg skal være dønn ærlig: Ja, jeg var spent. Fordi: Var jeg kommet til løvens hule? Ville vi hvite menn – som pusher 50 – bli tatt under ild. Såpass heftig at vi kunne falle for fristelsen (les: «gå i fella») å bli fornærmet eller gå i forsvar? Det ville i så fall vært en håpløs tilnærming til et problem, hvis løsning ligger i konstruktiv samhandling mellom begge kjønn.

Sånn ble det aldri. Tvert imot følte jeg meg særdeles velkommen. Det som kunne blitt en konfronterende og rødstrømpete greie, ble en konstruktiv arena der «fiendebildet» ble røsket ned av veggen – i den grad det i det hele tatt hang der. Og skulle vi menn la oss fornærme av det som ble brakt til torgs, bør vi seriøst og snarest vurdere å tre til side. Her må fakta trumfe eventuelt såre tær og følelser, og situasjonsbildet som ble tegnet, er i høyeste grad reelt og faktabasert.

67 prosent av 169 stortingsrepresentanter er kvinner. Kvinner tjener 86 prosent av menn. 84 prosent av daglig ledere i Norge er menn, og 71 prosent av landets aksjeselskap har kun menn i styret. Sannheten kan være brutal, men som Maria Utsi så klokt uttrykte det: Det handler om å erkjenne, analysere og handle. Momentum er en god start i så måte. For øvrig en konferanse som ikke ligger en eneste millimeter tilbake for Harstadkonferansen. Anita Krohn Traaseth uttalte at Momentum i Harstad vil bli husket lenge. Jeg håper hun har rett.

Mediene generelt, og Harstad Tidende spesielt, slapp heller ikke unna. Godt er det, og jeg tar det som et kompliment i den forstand at vi blir vurdert å ha en viktig funksjon i et lokalsamfunn. Som redaktør er det – tro det eller ei – en behagelig kalddusj å lese undersøkelser som viser at 71 prosent av intervjuobjektene er menn. Det er skrifta på veggen, og kall det gjerne en oppvåkning, eller en wake up call. Her har vi en jobb å gjøre. Punktum.

Veien fram mot ønsket kjønnsbalanse er lang, men vi kommer ikke til mål hvis vi ikke begynner på reisen. Harstad Tidende tar gjerne utfordringen med å gå i front, men vi kan ikke gå alene: Derfor, dere mange kvinner og menn i Harstad: La oss gå sammen. Fordi det er så forbannet nødvendig.