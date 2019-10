Nå handler det om å stå sammen

meninger

Relativt sett har byens topp- og satsingslag aldri spilt på et så lavt nivå som det som venter i 2020. Det er ikke bare trist. Det er nitrist. Mest av alt fordi 2019 var året da HIL skulle rykke opp. Ikke ned.

Det har lite for seg å gni det inn. Spillere, trenere og HIL-styret vet så utmerket godt at laget har underprestert så til de grader i forhold til strategiplanen som la opp til opprykk i år, og 1. divisjonsspill i 2023.

I retrospekt er det likevel legitimt å spørre om ikke HIL-ledelsen tok i overkant mye Møllers tran da fremtidskursen ble staket ut for halvannet år tilbake. Det er krevende å stå i spagat over tid, og det er i realiteten det HIL har gjort. Stram økonomisk styring, kombinert med høye sportslige ambisjoner, representerer en stor fare for å forskreve seg. Og sett med sportslige øyne, er det nettopp det HIL har gjort. Forskrevet seg.

Etter helgens forsmedelige – men akk så forventede – 4-1-tap mot tromsøklubben Fløya, er det imidlertid tid for å oppsummere, nullstille og se fremover. Det må nødvendigvis innebære at man nøye vurderer hvorvidt økonomisk handlingsrom og fokus er forenlig med sportslige ambisjoner om førstedivisjonsspill innen fire år. Utopiske mål har som regel den faren hengende ved seg, at de ofte virker mot sin hensikt. For styre, trenere, spillere og sponsorer.

«Trist, men ingen krise» er blant uttalelsene som falt umiddelbart etter at nedrykket var et faktum lørdag ettermiddag. Det er lett å tiltre et slikt synspunkt, men det er dessverre mer komplisert enn som så. Hvorvidt nedrykket representerer en krise for HIL, er det strengt tatt omgivelsene, med sponsorer og supportere i spissen, som avgjør. Derfor er det grunn til å oppfordre til å gi ledelse og spillere fornyet tillit, under forutsetning av at de nå gjennomgår en selvransakelse som også gir svar på om man har de holdningene som skal til – og om man vil nok.

En ekte supporter står last og brast ved sitt lag i gode og onde dager. Aldri før har HIL-slagordet «Bæst ilag» hatt større symbolsk betydning.