Kjære lokalpolitiker, kan vi regne med deg?

meninger

Vi er i full fart på vei inn i en fremtid hvor stadig flere vil ha behov for helse- og omsorgstjenester. Dette må kommunene ruste seg til, nå. Bare de neste 15 årene vil det ifølge Statistisk sentralbyrå være behov for opptil 188 000 nye stillinger i helsevesenet her til lands. Og dette skjer samtidig som kommunene får stadig flere oppgaver.

De kommunale lommebøkene vil raskt gå tomme dersom vi fortsetter som vi gjør i dag. Det er derfor på overtid at kommunene tenker nytt og planlegger for denne utviklingen. Vi vil særlig løfte frem tre områder hvor du som politiker kan utgjøre en forskjell: