Ludviksen kan bli varaordfører på heltid

meninger

Temaet aktualiseres, og er for så vidt uunngåelig, med et lenge bebudet brakvalg for Senterpartiet. Det er nærliggende å tro at Espen Ludviksen og Kari-Anne Opsal allerede har hatt samtaler om dette, men med en oppslutning på oppsiktsvekkende 17,9 prosent, er Ludviksen blitt tildelt de forhandlingskortene han kunne drømme om. Han har spilt hardt før, og kommer definitivt til å gjøre det i fortsettelsen.

I potten ligger stillingen som varaordfører, og Senterpartiets trussel om å bryte med Arbeiderpartiet hvis han får bedre uttelling på høyresiden, blir garantert tatt på ramme alvor i et svekket Ap. En oppjustering fra dagens 30 prosent er imidlertid ikke noe Opsal og Ludviksen kan gjøre alene på kammerset. Her må det kjøres prosess som skal ende opp i et kommunestyrevedtak.