Edvins frispark: - Menn har det vanskeligere enn kvinner

meninger

Flere av våre aller mest fremtredende og uendelig vise menn, heldige aksjespekulanter og såkalte investorer står nå opp og fram for oss mannfolk. Pengemannen Jan Petter Sissener mener at vi alle har det særdeles vanskelig her i livet, men at menn har det aller vanskeligst. Kvinner har det enklere og greiere.

Jeg kunne ikke ha vært mer enig! Jeg tror Sissener må være en særdeles klok mann. Han har registrert hvordan kvinnene trenger seg på nå. De vil inn i styre og stell. De vil være med å bestemme. Ja, de vil rett og slett bestemme. De vil styre og regjere. Dette har også vederfart vår kjære heim her heime. Kona har nå meldt seg inn i husmorlaget. Hun skal sikkert inn i styret der. Sånn går det – og hvor skal dette ende?