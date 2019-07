meninger

For 31 år siden var jeg en militærgutt på Trondenes fort . I år valgte jeg å gjøre noe som jeg har hatt lyst til å gjøre lenge. Sammen med min bror og hans samboer satte jeg meg i bilen og kjørte alle de lange milene fra Osterøy utenfor Bergen, for å se igjen militærleiren og byen Harstad som jeg ble så glad i den tiden jeg vandret rundt i gatene her.

Jeg skrøt villt og uhemmet over byen på vei oppover. Lovet at de ville bli glad i byen og folkene her.