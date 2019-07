Bygg jernbane no!

meninger

Jernbanedirektoratets utredning om bygging av Nord-Norgebanen med en prislapp på drøyt 100 milliarder kroner har fått hard politisk medfart i nord og taushet i sør. Ja, det er god grunn til å se nærmere på en del trasevalg, men kostnadsbildet er det neppe så mye å gjøre med. At bygging av jernbane i det nordnorske fjord- og fjellandskapet er vesentlig dyrere enn jernbanebygging i Finland og Sverige burde ikke overaske noen.

Det positive er at utredningen slår fast følgende hyggelige faktum: Med drøyt ti milliarder kroner i årlig bevilgning i ti år så vil vi få en jernbane fra Fauske til Tromsø med sidearm til Harstad som vil være lønnsom å drifte, gi færre dødsulykker i trafikken, gi en betydelig klimagevinst og styrke en allerede positiv næringsutvikling i nord. Det er først når en skal betrakte denne investeringen finansiert som et lån med renter og avdrag at prosjektet blir ulønnsomt.

I det videre arbeid bør en prioritere å få politisk gjennomslag for en forlengelse av Ofotbanen fra Narvik til Tromsø med en prislapp på 53 milliarder kroner. Trafikkmessig bør sidearm til Harstad med stoppested Harstad/Narvik lufthavn Evenes vurderes samtidig. Dette vil i praksis være en videreføring av Ofotbanen som i dag er den mest lønnsomme togstrekningen i Norge med gods, persontrafikk, malm og laks. Ifølge Bane Nor så kommer i dag 90 prosent av dagligvareforsyningen til Nord-Norge med tog til Narvik.

Les også: Dette bør skje mens vi venter på jernbanen

I Nord-Norge har det ikke vært investert i nye jernbanelinjer siden Nordlandsbanen var framme i Bodø i 1962. Nord-Norge har derfor manget tiår med oppsparte investeringsmidler til jernbane, i hvert fall på den nasjonale politiske investeringskontoen. En politisk konto hvor ulike regjeringskonstellasjoner og stortingsflertall i røde, grønne og blå farger har veket unna for å prioritere jernbanebygging i Nord-Norge.

I 1993 var det en reell diskusjon i Stortinget om videreføring av Nord-Norgebanen. Hadde stortingsflertallet i 1993 støttet KrF, Sp og SV sitt forslag om å gå videre med utbyggingsplanene for Nord-Norgebanen, så kunne en slik bane nå ha vært i full drift med en utbyggingskostnad på 35-40 milliarder kroner i nåverdi.

Tromsø-ordfører foreslår tog nordover fra Narvik Ordføreren i Tromsø mener tog mellom ishavsbyen og Narvik, der det er forbindelse videre til Sverige, kan være stedet å begynne for å få jernbane lenger nord.

For KrF i Troms og Finnmark er det viktig å jobbe for miljøvennlige transportløsninger som kan sikre konkurransekraft for nordnorsk samfunns- og næringsliv i ei tid hvor det av klimahensyn blir stadig dyrere å benytte fossilt drivstoff. Dette gjelder ikke bare jernbanetraseer i Nordland og Troms. Den finske planleggingen av jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes har vår fulle støtte og vil ha et stort potensiale dersom, eller når, nord-øst passasjen blir seilbar for godstrafikk.

For oss jernbaneentusiaster i nord og i KrF er det all grunn til å gi sittende regjering ros for å ha fått fram et nytt beslutningsgrunnlag for det videre arbeid med Nord-Norgebanen. I fortsettelsen vil det nye fylkestinget i Troms og Finnmark ha en avgjørende pådriverrolle for å få Stortinget til å gå videre med planene om jernbanebygging i nord. Denne rollen vil KrF fylle med et stort engasjement for snarlig oppstart av jernbane fra Narvik til Tromsø med sidearm til Harstad.