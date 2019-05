Javel, NRK?!

meninger

Er jeg virkelig så uklar i min kritikk? Tror NRK at alt spetakkelet forrige uke handler om hvor mange minutter korpsmusikk det er plass til i sendeskjemaene? Det er i hvert fall sånn jeg tolker NRKs svar. Da tar dere grundig feil. En ting er imidlertid sikkert; responstida er kort. Dere har både svart på e-post etter en direkte henvendelse fra meg, og i et leserinnlegg.

Jeg skrev det i mitt første blogginnlegg, men jeg føler meg nødt til å si det om igjen; jeg bryr meg ikke – BRYR MEG IKKE – om hva som ble sagt i Fredagspanelet på P2s nyhetsmorgen fredag 3. mai. Paneldeltakerne svarte bare på NRKs spørsmål. Jeg tolker heller ikke dette som NRKs offisielle holdning. Trodde dette kom godt nok fram, men der tok jeg altså feil.

For det første: Korpsmusikk er ikke en egen musikksjanger. Korps er en beskrivelse av en besetning i et ensemble. Bare i løpet av det siste året har korpsmusikk for meg innbefattet blant annet Beethovens sjuende symfoni, balkanmusikk med Jovan Pavlovic trio, en helaften med rockebandet Chicagos musikk og julekonserter med Stjernekamp-vinner Adam Douglas. Å stille spørsmålet: er korpsmusikk vakkert, er for meg som å bedømme en bok ut fra omslaget og innholdsfortegnelsen.

Svarer på kritikken: - NRK spiller korpsmusikk - Vi er mange i NRK som elsker korpsmusikk, og som ønsker å løfte frem og spille dette i mange ulike sammenhenger.

For det andre: Vi har tydeligvis helt forskjellige definisjoner av hva et profesjonelt korps er. I svaret på e-posten min sier NRK: «Det er bra å diskutere dette, og det er fint å få vist at korps er veldig mye og mangt, hele året, fra superprofesjonelle konkurranseutøvere, til den enorme musikkskoleringsjobben dette utgjør i hverdagen til mange barn og unge…». Ingen av de konkurrerende korpsene er profesjonelle. Det virker som om NRK bruker profesjonell som et kvalitetsmål, og ikke det det faktisk er: En betegnelse på musikere som har det som jobb. På tide med litt folkeopplysning. I Norge er det fem profesjonelle korps. Alle de fem korpsene er underlagt Forsvaret, og HM Kongens Garde er IKKE blant dem. Jeg har stor sans for Gardemusikken og det de får til, men dette er amatører inne til førstegangstjeneste. De fem er Forsvarets stabsmusikkorps (Oslo), Kongelige norske marines musikkorps (Horten), Sjøforsvarets musikkorps (Bergen), Luftforsvarets musikkorps (Trondheim) og Hærens musikkorps (Harstad). I tillegg kommer Det Norske Blåseensemble i Halden, som ble etablert i kjølvannet av at Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet ble lagt ned ved årsskiftet 2002/2003. Besetninga deres er nokså lik Forsvarets korps selv om de definerer seg som noe annet. Musikerne i korpsene er høyt utdannet på lik linje med musikerne i NRKs eget orkester, Kringkastingsorkesteret (KORK). Flere av KORKs blåsere har lang fartstid fra Forsvarets musikk.

NRK ber oss sjekke ut hva «Messing og treblås» har å by på. Det har jeg gjort. I NRKs nettspiller ligger det 163 programmer i nevnte serie. 45 av disse er ikke tilgjengelig for avspilling. Av de 118 resterende er 14 gjenhør med tidligere sendte programmer, hovedsakelig «Takt og tone» produsert i tidsrommet 2006 – 2008 med NRKs korpsnestor gjennom nesten 40 år, Jan Eriksen. Jeg har imidlertid mistanke om at flere enn de som er merket med gjenhør, er sendt tidligere. 15 er merket som opptak gjort før 2009, noen av dem så tidlig som på 1980-tallet. Dette tallet er imidlertid høyere, da mange program mangler opptaksdato. Ni av programmene inneholder ingen info om hva som blir spilt eller hvem som spiller.

Det er 54 opptak av amatørkorps og 43 med profesjonelle utøvere; begge er tall som må tas med en klype salt da opplysningene om hvem som spiller, er mangelfulle. Hærens musikkorps er inne med to program hentet fra en og samme marsjplate, «The battle of Narvik – General Fleischer til ære!». Jeg benytter anledningen til å informere om at vi har gjort to andre innspillinger de siste årene, en barneplate med Thorbjørn Egners musikk og en jazzplate med den italienske klarinettisten Gabriele Mirabassi og den svenske pianisten Lars Jansson.

Den geografiske tilhørigheten til amatørkorpsene som er representert, fortjener noen ord. De fleste korpsene kommer fra østlandsregionen. Vestlandet, hvor brassbandbevegelsen står meget sterkt, har fem program. Trøndelag har ett program med Nidaros brassband, og en konsert med Halsen musikkforening fra Stjørdal er fordelt på to programmer. Kun ett nordnorsk korps, Glomfjord Hornmusikkforening, er det funnet plass til. Dette opptaket er fra 2015. Det er også et par samleprogrammer hvor korps fra ulike fylker fra Trøndelag og sørover er med. Det finnes ingen program med de som regnes som landets beste amatørkorps, for eksempel de som konkurrerte i elitedivisjonen i årets NM for janitsjar.

Å finne ut hva som spilles uten å gå inn og lytte på programmene, er omtrent umulig. Programinformasjonen er i de fleste tilfeller mangelfull. Feilstaving og manglende oppdatering av nye navn på noen av ensemblene gjør NRKs søkefunksjon til dels ubrukelig.

Samtidig som jeg har konsentrert meg om «Messing og treblås», har andre meningsfeller gransket spillelister og innhold i blant annet «Musikkfrokost» de siste ukene. En ting er sikkert; det er ikke bare jeg som sier at det er nok nå. Makan til oppbacking som jeg har fått den siste uka, har jeg aldri opplevd. Dugnadsinnsatsen har avdekket at i løpet av de siste 10 ukene er det blitt sendt i gjennomsnitt 7 minutter musikk pr uke med ulike musikkorps i «Musikkfrokost». Det utgjør godt under 1 prosent av sendetida. Det som spilles er ikke representativt med tanke på hvilke klassiske verker som musikkorpsene av i dag beskjeftiger seg med. Jeg legger merke til at NRK skryter av å ha 40 musikkstykker på spillelista. Det er mulig at NRK synes det er et imponerende tall. For oss i Hærenes musikkorps er det omtrent det vi skal framføre under Festspillene i Nord-Norge om en drøy måneds tid.

Det er hyggelig å høre at NRKs musikksjef gleder seg til å gå bak Oslo Janitsjar sammen med resten av familien. Jeg håper imidlertid at barna dine får lov til å oppleve hva hovedstadens korps har å by på noen av de 365 andre dagene fram til neste grunnlovsdag. Hva med å sjekke ut hva mine utmerkede kolleger i Forsvarets stabsmusikkorps har på programmet 24. august ved Karpedammen på Akershus festning? Der serverer de et dypdykk i Earth, Wind and Fires univers sammen med Ole Børud, Frode Vassel og Marianne Penta. Jeg garanterer at dere ikke kommer til å gå skuffet derfra.

Inga Helene Juul