Edvins Frispark: Hva i all verden skal kona med så mye penger?

meninger

Selvsagt fikk kona mer igjen på skatten enn meg. Mye mer. Sånn er det alltid. Det er hun som tar inn de store gevinstene. I Lotto vinner hun stadig 30 kr etter å ha investert 150 kr med mitt kredittkort. Kona mener at hun er økonomen i heimen. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er verden alltid så uendelig urettferdig? Og hva i all verden skal kona med så mye penger- hun som aldri bidrar med penger til investering hverken på polet eller til bilpolish og andre viktige saker og ting?

En helt ny og blodfersk undersøkelse viser at kvinner har et høyere forbruk enn menn allerede fra 15-årsalderen. Sånne undersøkelser liker jeg. Sannheta må fram! Jeg har absolutt tatt vare på artikkelen om denne svært samfunnsnyttige undersøkelsen, forstørret den og vist den til kona. For å si det enkelt; Hun ble sint! Hun fnyste og slengte tua ned i vaskebøtta så skittvannet skvatt oppover kjøkkenveggen. Nei-sannheten er vond å høre. Sånn er det alltid når jeg forteller sannheten.