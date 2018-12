- Harstads dårlige omdømme er etter min mening et internt problem

meninger

Hvordan man blir framstilt etter et intervju, har man som intervjuobjekt liten innflytelse over, der poenger og nyanser kan forsvinne i vinklinger. Men Trine Normann har rett i en ting, det er viktig med debatt om hvordan Harstad skal utvikle seg videre.

Trine Normann fra Høyre mener det kan virke som at jeg i et intervju gjengitt i Harstad Tidende denne uka ønsker å kneble en debatt rundt Harstad og hvordan byen kan vokse. Det er helt feil. Jeg ønsker ethvert forslag om hvordan Harstad kan vokse og tiltrekke seg flere folk velkommen. Vi trenger alle gode forslag slik at vi fortsatt kan være en livskraftig, vital og levende by. Jeg jobber hver dag for å fremme Harstads interesser, og vise hvilket enormt potensial byen har.

Historisk satsing

Samtidig som Konjunkturbarometeret ble lagt frem, var jeg i Brüssel og holdt et foredrag om Harstad og den historiske satsingen som kommunen nå gjør på et levende sentrum, EU-fyrtårnprosjektet vi er en del av, samt transformasjonen Harstad nå foretar fra olje og gass-hovedstad i nord, til en bred energiby i nord (tuftet på olje og gass) – med de fantastiske mulighetene dette gir harstadregionen.

Jeg snakket for norske og internasjonale aktører om hvordan Harstad er byen som er bygd på egne krefter; at vi har svært gode ressurser i arbeidsliv og samfunn, og må nå sørge for teknologioverføringer mellom våre hovednæringer, energi og havbruk. Jeg sa at jeg trodde det vil gi nye ringvirkninger for byens næringsliv og ville bidra i en arktisk dimensjon, med jobbmuligheter i nord for et bredt arbeidsmarked. Vi skal vise at vi er en inkluderende by - med kultur som virkemiddel.

Moderne kommune

Jeg snakket også om hvor langt fremme Harstad kommunes administrasjon er, og hvordan vi nå moderniserer tjenestene overfor byens innbyggere, med kontinuerlig forbedring, ny teknologi, og kompetente mennesker. Vi har allerede gode tjenester med full barnehagedekning, livsgledehjem, gode skoler og robust økonomi. Jeg fortalte hvordan vi skal bli bedre på innbyggerinvolvering, samarbeide både internt i kommunen og med andre aktører og hvordan vi skal tenke klima og bruke teknologi for å løse de store utfordringene.

Sentrumsløftet: Attraktive byrom

Jeg snakket også om den største satsingen på sentrum og samferdsel som byen noen gang har gjort, med attraktive byrom, parker, parkering, sykkelveier, kunststi, benker, aktiviteter. Og nå ser sentrumsselskapet ut til å bli etablert. Det skal sørge for levende innhold i sentrum. Med denne satsingen er Harstad bedre rustet i bykjernen enn de fleste andre byer.

Fremtidsorientert og nyskapende by

Jeg var også klar på at vi som by skal sette krav til andre offentlige aktører, som UiT, om å i enda sterkere grad være med å løfte byen. Og så snakket jeg om at jeg vil ha flere skikkelige initiativ for å heve vår attraktivitet for unge, framtidige innbyggere. Derfor arrangerer vi for eksempel møter mellom kommunens bedrifter og studenter/andre interesserte, gjennom arrangementer som romjulstreffet.

Ingen grunn til å klage

Alt dette snakket jeg også med Harstad Tidendes journalist om. At journalisten ønsker å spisse noen andre av mine uttalelser, får stå for hans regning. Men Harstads dårlige omdømme er etter min mening et internt problem. Vi en by med alle muligheter, skapt ved egne krefter. Derfor skal vi ikke - ved egne krefter - snakke oss selv ned, men løfte blikket og se etter mulighetene, nettopp fordi de gir vekst og utvikling.

Hilsen en stolt Harstad-ordfører, Marianne Bremnes.