Ansatte på Heggen: Nærheten til Folkeparken er uvurderlig

I fylkestinget 12. juni i år ble det vedtatt at Heggen og Stangnes videregående skoler skal slås sammen til én skole og samlokaliseres i nytt bygg på en bynær tomt i Harstad. Nå skal lokalisering av den nye videregående skolen i Harstad avgjøres.

Lærerne ved Heggen videregående skole følger prosessen og den offentlige debatten rundt dette med særlig stor interesse. Utfallet av politiske vedtak vil være avgjørende for om vi får et skolebygg med en utforming, størrelse og lokalisering som ivaretar elevenes pedagogiske behov, og vedtakene vil ha direkte innvirkning på vår mulighet til å utøve vår profesjon på en tilfredsstillende måte. Vi ønsker derfor å formidle hva vi mener bør være førende for fylkestinget når beslutningen om lokalisering av den nye skolen skal tas.

Bynær tomt

Det er ulike oppfatninger om hva som ligger i begrepet «bynær tomt». Børre Krudtå fastslo på det tidligere nevnte informasjonsmøtet at Troms fylkeskommune anser både skoletomta på Heggen, og skoletomta på Stangnes, for å være bynære. Lokale politikere ser imidlertid ut til å mene at «bynært» er ensbetydende med «i sentrum», og argumenterer ivrig for at en slik plassering vil bidra til «å revitalisere sentrum».

Dette argumentet stiller vi oss undrende til. Vi anser ikke sentrumsrevitalisering som en oppgave som kommer inn under vår pedagogiske virksomhet. I styringsdokumentene fra Troms fylkeskommune er vår visjon fastslått: Alt vi gjør skal føre til mer og bedre læring. Vårt hovedmål er å øke gjennomføringen av videregående opplæring. Å plassere en ny skole blant fristende tilbud fra kafeer og butikker, og dermed legge til rette for økt bruk av næringslivet i skoletiden, tror vi vil vanskeliggjøre arbeidet med å nå de pedagogiske målene for vår virksomhet.

Nærhet til friarealer

På Heggen videregående skole undervises det i fag som krever bruk av friarealer, og for oss er nærheten til Folkeparken av uvurderlig betydning. Folkeparken brukes i dag i læringsarbeidet i en rekke fag, som for eksempel naturfag, programfagene i realfag, spesielt biologi, og ikke minst i kroppsøving og toppidrett. Flere av kompetansemålene i de nevnte fagene tar utgangspunkt i bruk av områder som vi finner i Folkeparken, i gangavstand fra skolen. I de nye nasjonale læreplanene som nå utarbeides, er dessuten dybdelæring et viktig mål. Vi ser for oss at Folkeparken og andre nærliggende områder vil være passende arenaer for dybdelæring i flere fag, og på tvers av fag.

Behov for idrettshaller

Den nye videregående skolen skal gi opplæring til rundt 1000 elever. Alle disse elevene skal, på både vg1, 2 og 3, ha undervisning i kroppsøving. Allerede i dag skaper behovet for gymsal/idrettshall store utfordringer: Vi har bare én gymsal på skolen vår. Slik Heggen vgs er plassert, lar problemene seg imidlertid løse. Landsåshallen og Harstadhallen lar seg bruke uten at skolen må organisere kostbar transport av elevene. I tillegg brukes Folkeparken flittig. Dersom en idrettshall som er stor nok for å organisere den ukentlige opplæringen i kroppsøving for 1000 elever inngår i planene til den nye videregående skolen, er ikke behovet for ytterligere idrettshaller aktuelt. Vi ser imidlertid ikke for oss at planene er av en slik art.

En idrettshall av en slik størrelse vil være for kostbar for de fylkeskommunale rammene. Dermed vil det være klokt å lokalisere den nye videregående skolen der Heggen vgs er i dag, slik at man fortsatt, og uten transportbehov, kan bruke eksisterende idrettshaller i tillegg til skolens egne lokaler.

Behov for spesialavdelinger

En annen utfordring som må tas med i betraktningen når lokalisering skal avgjøres, er skolenes behov for spesialrom og spesialavdelinger. Stangnes vgs er en yrkesfagskole, og deres behov for spesialrom, verksteder og lignende ytrer de best selv. På Heggen vgs tilbys studiespesialisering med musikk og drama. For å kunne gjennomføre god undervisning i musikk og drama, er spesialrom og lokaler som egner seg til øving, forestillinger, konserter og lignende arrangementer nødvendig. Vi ser for oss at en konsert- og teaterarena kombineres med kantine og allrom. Man kan sågar se for seg utleie og samarbeid med lokale aktører, som for eksempel Harstad kommune.

Det er viktig at hensyn til behovene for spesialrom tas inn i lokaliseringsdebatten. Rommene krever stort areal, og det vil være hensiktsmessig at de får en sentral plassering i den nye skolen, slik at de kan fungere som møtested og midtpunkt for pedagogisk aktivitet. Vi mener det er et viktig prinsipp at lokalisering av skolen gir mulighet for, ikke begrenser mulighetene for, å utforme spesialrommene i tråd med pedagogiske behov. En lokalisering på Heggen mener vi gir slike muligheter.

Trafikale utfordringer

Den nye videregående skolen vil få omtrent 1000 elever. Det medfører behov for tilrettelegging for smidige trafikale løsninger. Ved en lokalisering av den nye skolen på tomta der Heggen vgs ligger i dag, vil en enkelt kunne etablere flere busslommer og droppsoner, slik at flyten i trafikken ikke vil bli vesentlig forverret i forhold til dagens situasjon.

Da Harstad høgere skole/Harstad gymnas i 1960 flyttet inn i første byggetrinn på Bakkenjordet på Heggen, var det resultatet av et langt arbeid for å skaffe ei ny og egnet tomt til skolen. De tre kommunene Trondenes, Harstad og Sandtorg samlet seg om denne tomta fordi den lå sentrumsnært, men likevel landlig til, med gode lys- og utsiktsforhold. De ansatte ved Heggen vgs ser tydelige fordeler ved å lokalisere også den nye videregående skolen på Bakkenjordet på Heggen. Vi ser store pedagogiske fordeler ved å være lokalisert her. Vi trives her, nært sentrum, men likevel skjermet fra sentrums distraksjoner og støy. Og det vil vi gjerne få fortsette med.