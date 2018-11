- Sjokkerende at Evenes vil hente massivtre fra utlandet for å bygge ny skole

meninger

Det skal bygges ny skole på Liland i Evenes. Vanligvis stiller byggherre såkalte funksjonskrav som entreprenørene løser best mulig. De fleste krav er regulert i standarder.

Dette kan være brann, lyd, våtrom og annet. Funksjonskrav er viktig fordi man anerkjenner arkitekter, entreprenører og byggevareprodusenter som kompetente og faglig dyktige på samme måte som politikere anerkjennes som kompetente og faglig dyktige.

Miljøegenskaper kan være en del av en funksjonsbeskrivelse, dette kommer vanligvis til uttrykk i en livsløpsvurdering på bygget som skal settes opp.

Det som er spesielt med prosjektet Evenes skole er at politikerne har lagt en føring om at skolen hovedsakelig skal bygges med massivtre! Dette skulle visst nok være mest miljøriktig. Her ekskluderes altså andre byggematerialer fra å konkurrere om de beste løsningene.

Vedtaket er i strid med vanlig praksis og underkjenner i tillegg kompetansen i byggenæringen.

Det finnes ikke tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for å hevde at et byggemateriale er mer klimasmart og miljøvennlig enn et annet. Byggingen kan bidra til spennende innovasjoner og teknologiutvikling dersom livsløpsvurderinger og egnethet legges til grunn. Begrensninger i konkurransen som er ment for å styrke bedriftene i tre- og skogsindustrien gjør ikke det. Konkurransen om de beste produktene må være åpen og favne alle aktører, ikke begrense seg til et bestemt materiale fra en bestemt gruppe leverandører. Slike begrensninger påfører samfunnet store kostnader og svekker innovasjonskraften i norske industribedrifter.

Så vidt jeg kjenner til er det ikke utført noen prismessige, miljømessige eller samfunnsmessige vurderinger for Evenes skole som saklig skulle forsvare beslutningen.

Det vi derimot kan si er at skolen sannsynligvis blir både dyrere og ha en dårligere CO2 regnskap enn ved fritt materialvalg. Håper at dette ikke går ut over opsjon av også å bygge flerbrukshall.

Jeg vil i denne forbindelse henvise til drøftingen om bygging av nytt regjeringskvartal.

På tross av sterk lobbyvirksomhet fra tre- og skogsindustrien sa Stortinget i sitt vedtak at livsløpsvurderinger og egnethet skal legges til grunn for valgene som tas. Dette innebærer at faglige vurderinger skal legges til grunn, ikke politiske føringer på valg av byggematerialer. Av innleggene i den åpne stortingshøringen og debatten i media er det tydelig at treindustriens ambisjon var at byggene skulle utføres i tre. Forskning på området er imidlertid entydige på at tre er uegnet når det stilles krav om robusthet mot anslag, dette var kjent før lobbyeringen for et regjeringskvartal i tre kom i gang. Det er altså to hovedgrunner til ikke å bestemme at regjeringskvartalet bygges i tre; sikkerhet og miljø.

Stortinget havnet altså på en riktig beslutning om at livsløpsvurderinger og egnethet skal legges til grunn og ikke politiske føringer som vi ser for Evenes skole. Legg også merke til at det er en sterk næringslobby som påvirker politikerne til å velge tre, uten at det gjennomføres en eneste analyse av miljøeffekten av å tvinge gjennom et materialvalg.

Jeg leder til daglig en betongelementfabrikk i Kjøpsvik og var på årets Byggebørs i regi av Narvikregionens næringsforening. Her fikk vi presentert flere spennende prosjekter deriblant Evenes skole. For meg var det sjokkerende å oppleve at man planlegger å importere massivtre fra utlandet og samtidig ekskludere regional leverandørindustri fra konkurransen om prosjektet. Hva får lokale politikere til å prioritere import og lange transporter framfor lokal industri?

Hvorfor legges det føringer som sannsynligvis blir dyrere enn nødvendig?

Det var med denne bakgrunn jeg så behovet for å publisere dette innlegget.

Betongelementkonstruksjoner har like gode miljøytelser som trebygg. Den norske betongbransjen er i utviklingsfronten, men det kommer ikke av seg selv. Vi har det samme engasjementet for miljø- og samfunnsutviklingen som politikere, samtidig klarer vi å se forbi snevre bransjeinteresser.

Det er mye positivt som skjer i vår region. Det skal investeres betydelige beløp innenfor bygg og anlegg og optimismen er stor.

Når politikere, byråkrater, private utbyggere, utførende entreprenører og leverandører skal utforme og bygge regionen er det viktig at vi i alle fall forsøker å se hva vi har av egne ressurser.

Vi ønsker å ta del i både utvikling og utbygging. Vi skal konkurrere på pris, kvalitet og miljø men det er viktig at vi får anledning til det og at vi ikke utestenges før kampen om prosjektene er i gang. Verken næringslivet eller skattebetalerne er tjent med det.