Det kan være fristende å trekke hundrevis av elever til byen, men fra et pedagogisk ståsted er det langt fra optimalt

meninger

Torsdag 22.11 kunne vi med tilfredshet registrere at fylkesrådet går inn for bygging av ny videregående skole i Harstad. Behov for oppgradering av til dels slitt bygningsmasse, og undervisningslokaler i takt med nåtiden og fremtidens krav, har utløst saken. At vi ikke får det samme positive fokuset på Rå videregående er beklagelig, men vi slår oss til ro med tidligere vedtak – enn så lenge.

Fra et lærerståsted er det noen refleksjoner som må ligge til grunn for de avgjørende videre valg i saken. Det første er allerede klokt avgjort. Troms fylkeskommune legger opp til at fremtidig bygg skal eies av fylkeskommunen, det samme skal tomten bygget skal stå på. Det er vi fornøyde med.

I tillegg må bygget plasseres slik at adkomst blir mest mulig optimal for elever og lærere med tanke på kommunikasjon. Med parkeringsavgiftssaken friskt i minnet, hvor bussruter ikke lå(eller fortsatt ligger) til rette for å unngå bruk av privatbil, er dette et viktig premiss.

Mellom tung verftsindustri og kjøpesenter

Fra et lærerståsted er det ikke optimalt å legge den nye skolen midt i sentrum. Vi ser at det kan være fristende for kommunen og handelsstanden å trekke hundrevis av elever inn til byen, men fra et pedagogisk ståsted er det langt fra optimalt å velge en slik løsning. Nærhet til praksis- og lærebedrifter er viktig, men det er et argument som definitivt også kan brukes både når det kommer til Heggentomta og Stangnestomta.

- Blir et rått kompetanseløft: Her vil Høyre samle alle de videregående skolene Einar Mustaparta (Høyre) vil ha et gigantløft for videregående opplæring i Sør-Troms. Han vil slå sammen både Heggen, Stangnes og store deler av Rå videregående i en sentrumsnær skole.

I disse tilfellene er også nærhet til friluftsområder og idrettshaller elementer som må tas med i vurderingen. I tillegg: § 9A-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) stilles det krav til det fysiske miljøet.(sitat)

«Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.».

Fra vår side fremstår det som mildest talt spesielt at skolen foreslås, eller ønskes, inn mellom tung verftsindustri, kjøpesenter og annen næringsvirksomhet. Troms fylkeskommune kan neppe se det som uproblematisk å anlegge en videregående skole i et miljø hvor det ikke er spor av friområder rundt skolen og det aller meste må foregå innendørs.

Begrenset mulighet for utbygging

Sentrumstomta, slik den er skissert i Harstad Tidende, vil også medføre begrensninger hva gjelder fremtidig utbygging. Fra vår side er dette et tungtveiende argument. Ingen vet helt sikkert hva som vil kreves av arealer og undervisningsfasiliteter ved denne skolen i fremtida. Hva skjer den dagen også de som vil fullføre en yrkesfaglig videregående utdannelse får en rett til det? At behovet for verksteder, laboratorier, og øvrig praksisareal vil øke synes relativt sannsynlig. Slik vi ser det må skolen plasseres på en tomt som gjør fremtidige utbygginger mulig. Tomteforslaget fra Harstad Skipsindustri/HSI Eiendom er etter alle solemerker for liten, og med manglende ekspansjonsmuligheter i tillegg, blir den langt fra optimal i et slikt perspektiv.

Når det bygges ny skole må det tenkes i et lengre perspektiv. Når man investerer i et skolebygg til en milliard kroner forutsetter vi at det også foreligger ekspansjonsmuligheter som kan benyttes i de neste 30-50 årene skolen skal utdanne elever i og fra sørfylket. Vi forventer at Troms fylkeskommune tar nåtidige, og fremtidige, elev- og læringshensyn i de videre veivalg, og bidrar mer enn gjerne i det videre arbeidet.