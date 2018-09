På tide å avlive en myte

meninger

I sommer kom diskusjonen igjen. Denne gangen var det i USA og i magasinet Forbes. En økonomiprofessor mente at bibliotekene ikke tilførte den samme verdien i samfunnet som tidligere, og mente de offentlige bibliotekene burde bli erstattet på permanent basis av Amazon-butikker.

På en dag som i dag, på Nasjonal bibliotekdag 2018, kan vi stadfeste at vi heldigvis ikke er der. Samtidig vet vi at også her til lands finnes det dem som mener at bibliotekene for lengst har utspilt sin rolle. Vi mistenker at det i stor grad handler om at servicen vi yter til befolkningen går så sømløst for seg, at du nesten ikke ser den. At de som ikke bruker oss i det daglige, tror vi er gått av moten og blitt en gammel dinosaur.

Myten om biblioteket som støvete boksamling lever dessverre fortsatt, til tross for at vi for lengst har utvidet tjenestene våre i takt med samfunnsutviklingen for øvrig. Hvis biblioteket kun drev med utlån av bøker, ville en ny og innovativ tjeneste ha erstattet oss for lenge siden. Men vi gjør i 2018 mye mer enn det.

La oss ta det første først. Kunne vi erstattet bibliotekene med en nettbutikk? Ville de kommersielle internasjonale selskapene ha brukt millioner av kroner på å ta vare på eldgamle norske bøker og tidsskrifter? Ville de ha digitalisert dem, katalogisert dem og lånt dem ut gratis? Ville de tatt vare på de private arkivene til for eksempel den samiske kunstneren Iver Jåks, slik at forskerne våre for all ettertid kan studere en av de store samiske kunstnernes liv og virke? Ville de internasjonale gigantene ha tilbudt datamaskiner, printere og digitale verktøy gratis? Eller brukt store summer for å gi studentene muligheten til å gratis lese internasjonale aviser og fagtidsskrift? Ville de hatt egne fagfolk i bokhandlene sine, som var eksperter på litteratursøk i alt fra medisin og statistikk til kunstvitenskap og samisk, og gitt veiledning til studenter og ansatte helt gratis?

Hos oss på Universitetsbiblioteket får du alt dette, og du kan i tillegg være sikker på at når du «googler» i våre litteraturdatabaser, er resultatene du får fri for kjøpte søkeresultat eller algoritmer tilpasset dine tidligere søk. Her er det ingen som skal selge deg noe, eller ønsker å gi deg søkeresultat som bygger oppunder det du allerede mener i dag. Våre algoritmer er styrt av bibliotekarer som vil deg vel, som vil veilede deg til den beste og den mest kvalitetssikrede informasjonen og litteraturen du er ute etter.

Bibliotekene er en viktig aktør i kampen mot fake news og falsk forskning. Vi jobber systematisk med opplæring i god kildebruk for studenter, for å sikre at den kunnskapen de opparbeider seg og produserer i løpet av studietiden er basert på forskningsbasert informasjon. Uten denne kompetansen risikerer vi å underminere tilliten til forskning, noe som vil ha store konsekvenser for utviklingen innen en rekke områder, fra helse og utdanning til klima og miljø.

Bibliotekene våre i Norge har mange roller i det norske samfunnet, og det er det bred politisk enighet om at vi skal ha. Vi skal være arenaer for samtale, refleksjon og dannelse, og vi skal være åpne og levende. Vi tilbyr digitale tilganger andre må betale dyrt for å få innpass i. Vi tilbyr digitale verktøy og veiledning til dem som trenger det, i et samfunn der det teknologisk klasseskille er vanskelig å få øye på.

Samtidig kjemper vi en kamp mot forestillingen om at det er utlån av bøker som er det viktigste vi gjør, for vi kjenner oss altså ikke lenger igjen i den forestillingen. Du skal selvsagt fortsatt få låne bøker hos oss, men vi tilbyr så mye mer enn det. Er du usikker på om vi i det hele tatt blir brukt? Ta en tur innom oss, for eksempel her på campus i Tromsø, Harstad, Alta, Hammerfest eller Narvik. Hver dag fyller vi opp bibliotekene våre med studenter, med bøker under armene, som ler, leser og diskuterer temaer som filosofi, psykologi, jus og medisin. Bibliotekene våre er fulle av liv, og tiden da vi bak skranken tittet over brillekanten og hysjet er for lengst forbi.

Denne dinosauren lever i beste velgående i år også, og årsaken er at vi endrer oss i takt med det samfunnet vi lever i. Du er fortsatt hjertelig velkommen innom det moderne biblioteket anno 2018 – og det er fortsatt helt gratis.

Gratulerer med nasjonal bibliotekdag! Denne dagen tilhører oss alle!