Uprofesjonelt av regiondirektøren i NHO

LESERINNLEGG:

Dette er jeg som ordfører blitt avkrevd forklaring på av radio/fjernsyn og aviser. Den vanlige innbygger går sjelden i dybden av slike undersøkelser for å analysere hvilke indikatorer som er lagt til grunn i målingen. Jeg betviler ikke tallene, ei heller verdien av undersøkelsen dersom den brukes rett, men synliggjør da i mitt svar til media at NHO er en interesseorganisasjon for privat næringsliv, og at indikatorene for næringsliv (som vi skåret dårligst på)blant annet omfatter næringslivsvariasjon, privat sysselsetting og kommunens kjøp av private tjenester i prosent av brutto driftsutgifter. Indikatorene er altså innrettet for å favorisere store sentralt beliggende kommuner der det er lettere å privatisere og konkurranseutsette tjenester.

Det vil si at vår kommune som har preg av å være en omstillingskommune, med ca 170 ekstra årsverk, og litt over 100 mill i vertskommunepenger knyttet opp mot HVPU reformen fra 1991 kommer dårlig ut på målingen. Vi tok ansvar for 118 psykisk utviklingshemmede fra hele landsdelen, som valgte å bli boende i Kvæfjord etter at sentralinstitusjonen Trastad Gård blei nedlagt, og er i dag største vertskommune i landet etter reformen.

Det betyr at 1/4 del av vårt kommunebudsjett kommer på toppen av det vi ville hatt om vi var en såkalt normalkommune.

I dag bygger vi ned denne omsorgen i takt med frafallet av vertskommunebeboere. Dette forhold gjør at vi har en uvanlig stor omsorgssektor i kommunen. Vi har også pensjonsutfordringer i denne sammenheng, samt at indikatoren som måler kommunale administrasjonsutgifter i undersøkelsen er pr innbygger i kommunen, og blir høyt fordi vertskommunedrifta også her kommer i tillegg på kommunebudsjettet. I tillegg har vi et statelig ungdomshjem og en videregående skole i kommunen, som gjør andelen offentlige arbeidsplasser totalt sett høyt.

Dette bruker da regiondirektør i NHO Målfrid Baik til å konkludere med, og nærmest refse undertegnede med at jeg mangler fokus på utvikling av privat næringsliv. Dermed har hun politisert undersøkelse ytterligere, løftet den ut av skapet og synligjort at undersøkelsen har en klar politisk blå agenda, der kriteriene er nøye utvalgt for å fremme privatisering, og dermed ikke er noen objektiv kåring.

Jeg ser i en leder i Bergensavisen at Fedje som for et par år siden hadde bunnplassering i undersøkelsen samme sommer ble målt og kåret til beste kommune etter at forbrukerrådet hadde testet alle kommunene på service, tilgjengelighet og informasjon. Kvæfjord blei i fjor i oppslag i HT erklært som Norgesmester i nyetablering i en uoffisiell kåring av Norges største grunder-kommuner, fordi vi etter første halvår hadde fått etablert 19 nye bedrifter. Kommunen fikk i 2016 Troms Fylkeskommunes næringslivspris for vårt gode arbeid med næringsutvikling. Dette står jo i grell kontrast til det bilde NHO undersøkelsen og Baik tegner av kommunen og kommunens ledelse.

Jeg kan forsikre Baik om at vi har fokus på utvikling av næringslivet i kommunen, men enkel prosentregning forteller jo samtidig at når andelen offentlig ansatte er høy, så blir andelen i privat sektor lavere. Som professor i statsvitenskap ved UIT og professor II ved universitetet i Stavanger litt spøkefullt uttalte på radioen på fredag for å illustrere så kan Kvæfjord komme bedre ut på kåringen ved å kaste ut Rå vgs eller ungdomshjemmet til Bufetat, for da går offentlig sektor ned og privat tilsvarende opp.

For meg som ordfører er en offentlig arbeidsplass og en privat arbeidsplass akkurat like mye verd. Dersom en kommune skal privatisere så må det være ut fra at det totalt sett er mest hensiktsmessig, ikke ut fra at private arbeidsplasser er mer verd enn offentlige.

Kjerneoppgavene for kommunen er først og fremst å levere gode velferdstjenester til innbyggerne som en god barnehage, en god grunnskole, forsvarlig primærhelsetjeneste og god omsorg for våre eldre og funksjonshemmede innbyggere, slik at alle kan leve det gode liv i Kvæfjord. Dette er helt fraværende i undersøkelsen. Vi har heller ikke mange arbeidsledige i kommunen.

Jeg inviterer gjerne regiondirektør i NHO Målfrid Baik til Kvæfjord på besøk, og tror vi kunne få gode samtaler om det fokus vi har på privat næringsliv og selvfølgelig også hvordan vi kan bli bedre, for det ønsker vi alltid. Eller hun kan melde seg på vår landbrukskonferanse fredag 28. september med tittelen «Kvæfjord Tør» om det innovative landbruket, der vi deler med andre hvorfor vi har lyktes så godt i vår landbrukssatsing, med faglige foredrag, debatt og parallellsesjoner ute hos næringa i Kvæfjord. Det serveres kortreist tapas til lunsj og 3-retters gourmetmiddag som avslutning på dagen. Begge måltidene basert på de beste råvarene kommunen kan by på, tilberedt av lokale mesterkokker fra bedriftene Smaksverket og Refsnes Matglede, som er to av de ganske nystartede bedrifter i kommunen.

I tillegg er det Bondens marked på Borkenes lørdag 29. september, der kan man sikre seg god lokal mat fra mange dyktige lokale matprodusenter.

Dersom jeg som ordfører får vite om at det kommer noen fra NHO til Kvæfjord kan det nok bli Kvæfjordkake også, og den er like god enten den er bakt på kjøkkenet på Kvæfjordheimen eller av private, det viktigste er at oppskriften blir fulgt.