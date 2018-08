Eliten står samlet og kikker ned i en tom brønn

meninger

LESERINNLEGG:

Eliten er samlet for å finne ut av hvordan man kan få ut de siste dråper av en «tom brønn». Og jeg frykter at vi i Norge vil bli den tapende part når alle innser at vi satset for lite på det som egentlig er livsårer til det norske folk.

I Sverige har de i lengre tid hatt høy fokus på det som er verdens viktigste system for opprettholdelse av transport av gods og mennesker, som er Hyperloop, skinnegående transportsystem i rør, vakumpakket og føres frem av magnetisme, med mulighet til å komme opp i en fart av 1200 km/t. Svenske Hyperloop har på programmet i første omgang en bane mellom Stockholm og Helsinki, som vil ha en reisetid på 25 minutter. Fortrinnsvis for frakt av mennesker. En effektiv og hurtig måte å komme seg i mellom, men også den dyreste måten å betale ned kostnadene i et slik system, da den fortrinnsvis blir beregnet til persontransport.

Mens vi i Norge dunker hodene våre sammen, og står og kikker ned i en tom brønn, legger flere aktører planer for transport av fisk fra Irland og Skottland, og de som kan levere sprellende fersk fisk til det europeiske kontinentet vil utvilsom bli de som vinner. Det hjelper ikke da å ennå stå på kaia og holde på med å laste inn paller med fisk i en dieseltrailer som har tenkt å bruke 4-5 dager til europeiske munner, når det tok tre timer fra kysten av England.

Våkn opp, og begynn å snu. Vi vet at verdens befolkning øker med rekordfart, oljereserven vet vi vil ta slutt i nær fremtid. Vi er nødt til å begrense bruken av denne ressursen, og vi må stoppe nå. La oljenæringen i sine systemer holde på med sine planer i sine miljøer, men vi må ikke la de få all makt og snu Norge på hodet i disse dager. Det er altfor viktig, og jeg håper ikke at det er for sent å ta del i Hyperloop-utviklingen som foregår i California nå. Her ligger det store muligheter for et enormt arbeidsmarked i Norge for å kunne produsere rør, betongsøyler, mm og tilrettelegging for infrastrukturen rundt og til Hyperloop-strukturen i Norge. Her kan det bli jobb til svært mange. Hyperloop sin løsning er forsket på i to år nå, rørsystemet planlegges over bakken på betongsøyler, noe som gjør at livets gang på enga, i åkern, husdyr og villdyrene ikke blir utsatt for noe. Alt under Hyperloop kan være slik det naturlig er. Ved å bruke magnetisme som fremdrift til Hyperloop, brukes kun 1prosent energi i forhold til diesellokomotivene, noe som gjør at vi sparer mer på oljereserven og kan bruke den til noe enda viktigere for mennesker.