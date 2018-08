Sørlimarka ødelegges som turterreng

meninger

For en tid siden hadde Mildrid Fagerli en artikkel i Harstad Tidende hvor hun fortalte om sine opplevelser i turterrenget i barne- og ungdomsår. Det var en tankevekkende artikkel. Jeg er redd for at framtidens barn- og ungdom ikke skal få samme opplevelser i et av kommunens fineste turterreng.

Heldigvis har Harstad kommunestyre i sitt vedtak vedrørende Områdereguleringsplan for Sørlimarka skyte- og Øvingsfelt etterkommet befolkningens krav om å opprettholde muligheten til preparert skiløype gjennom feltet når det ikke er skyting.

Men det er en ting som ikke har vakt noen oppmerksomhet som jeg gjerne vil peke på.

I planbeskrivelsen i saken står det « Feltets yttergrense merkes i terrenget med skilt i en ryddet grensegate. Det skal være sikt mellom hvert skilt, noe som tilsvarer ca 50 m mellom skiltene». Det er også vist et bilde som viser planlagt skilting. Disse skilt ser en mye av når en kjører langs veiene i Troms Innland. Se vedstående bilde.

Denne skilting blir ikke bare en visuell forurensing i terrenget, men etter min mening vil det også virke avskrekkende for å gå inn i feltet også når skyting ikke pågår. Dermed blir området nesten å fraskrives som turterreng.

Det er vanskelig å gå i mot det som skal være sikkerhetstiltak. Men når Harstad kommunestyre om kort tid skal behandle planen på nytt, ber jeg igjen representantene vurdere berettigelsen av å opprettholde skytefeltet når den militære aktivitet minker og nærmer seg nedleggelse i Harstad.

Jeg er kjent med at Harstad Turlag har sendt merknad vedrørende det samme jeg har nevnt.