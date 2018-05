En liten oppklaring Simonsen?

meninger

LESERINNLEGG:

I Harstad Tidende 24. april beskylder fylkesråd Sigrid Ina Simonsen fra Arbeiderpartiet undertegnede for å være et hårstrå unna sjikane av Marthe Valle. Det hadde i forkant også vært noe debatt på Facebook der Simonsen mener det ikke er noe radikalt i det Valle ytrer.

Blå-blått gufs - Dette var et sjofelt angrep på et godt medmenneske, Stene!

Videre hadde også flere hevet seg på kommentarfeltet med støtte til årets utvalgte 17. mai- taler, de aller fleste med kjent ståsted til venstre i det politiske landskapet. Min uttalelse der jeg sier at jeg oppfattet Valle som et venstreradikalt nett-troll med bakgrunn i hennes egne uttalelser var visstnok for drøy kost å regne.

At norsk venstreside hegner om sine egne er ikke overraskende, men det som er uforståelig er den totale mangel på evne til å ta stilling til de konkrete spørsmål som ble stilt. Det foreligger godt dokumenterte grove beskyldninger av meningsmotstandere fremsatt uten rot i virkeligheten.

Det å beskylde andre for å være rasister, faktafornektende, ekstremt populistisk, brunostspisende, og videre henvise til at vi må sørge for at de mørke kapitlene i historien ikke gjentar seg, er med all respekt å melde ganske drøyt. Hvilken mørke kapitler siktes det til?

Mener man virkelig at de som ikke har samme mening som en selv ikke utstår mennesker med annen hudfarge, altså rasisme?

Det kunne jo i samme slengen være interessant å få en henvisning til hvilken fakta som fornektes, slik at hvermannsen ble tilgodesett en liten brøkdels sjanse for å ettergå påstanden.

- Jeg vet forskjellen på 17. mai og en politisk markering Marthe Valle forsikrer Frps Eivind Stene om at hun vet forskjellen på en 17. mai-tale og en politisk markering.

Mener Simonsen at slike utsagn og beskyldninger er greit, og dersom ikke, hva kaller vi dette i 2018? Etter en ganske kjapp definisjonssjekk rundt av hva nett-trolling er, får man en ganske tydelig pekepinn på at min oppfatning ikke er feil. Trolling er trolling uansett hvem det er som står bak eller hva man titulerer seg med. Dersom Simonsen mener å ha et mer beskrivende ord må hun gjerne komme med en presisering til leserne. Så vidt meg bekjent har heller ikke Valle gått tilbake på noe som helst, men fremhever fortsatt sine ytringer som riktig og passende.

Det synes å legges opp til en presedens rundt 17. mai der talernes rulleblad er nærmest ubetydelig bare man holder seg på matten når talen holdes. Dersom man til neste år trekker linjen like langt til høyre underbygget med de samme kriteriene, blir nedslagsfeltet for hvem som får slippe til rimelig stort.

Er dette med på å underbygge 17. mai som en politisk nøytral feiring for alle?

Jeg imøteser gjerne svar på mine spørsmål fra Simonsen og andre som har kritisert undertegnede i denne saken. Jeg ønsker ikke å tillegge noen meninger de kanskje ikke har, men det er lett å tro at man deler og stiller seg bak Valles uttalelser når man ikke nevner dette med et eneste ord.

Marthe Valle er hovedtaler på 17. mai: - Overrasket og beæret På årets 17. mai får du blant annet oppleve Marthe Valle som hovedtaler, et forbud mot heliumsballonger og ei ekstra markering av korpsene.

Jeg vil også presisere at jeg aldri har kritisert eller nevnt Valles engasjement i innvandring og flyktninge-spørsmål slik noen hevder. Dette dreier seg utelukkende om hvordan man omtaler andre som faktisk gjør en hederlig og god jobb for landet med utgangspunkt i et annet politisk ståsted enn seg selv.