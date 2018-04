Reagerer sterkt på forslaget om at Rå skal fratas rektorstillingen

meninger

LESERINNLEGG:

Fylkesrådets forslag til konseptvalg for videregående skole i Harstad, noen betraktninger.

I forslaget til ny skolestruktur i Harstad vil tillitsvalgte på Rå vgs gi følgende uttalelse om forslaget fra fylkesråd for utdanning at «Rå vgs skal organiseres som et skolested under Stangnes vgs fra 1.8.2018, og som et skolested under den nye skolen i Harstad når den er bygd».

På tross av nedgang i elevtallet på de fleste videregående skoler i fylket, har Rå utvida elevtallet i fjor og det er god tilsøkning også i år. Dette er selvfølgelig en gledelig utvikling, som skolen må gripe tak i og ytterligere forsterke i form av god ledelse og utvikling av skolen slik at den fortsatt blir attraktiv for elevene. Vi ønsker å påpeke at Rå vgs nærmer seg halvparten av elevtallet ved Stangnes vgs og vi således ikke kan avfeies som en marginal distriktskole. Snarere tvert imot; en viktig aktør som er i vekst innenfor utdanning.

I opplæringsloven § 9-1 går det fram at hver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. Opplæringen i skolen skal ledes av rektor. Det står videre at rektor skal holde seg fortrolig med den daglige virksomheten i skolen og arbeide for å videreutvikle virksomheten.

Loven krever altså at det skal være forsvarlighet og at man skal være fortrolig med den daglige virksomheten. Det krever tilstedeværelse av rektor som skal være pådriver og mentor hver dag i skolemiljøet. Rektor er en nøkkelfunksjon i skolens utvikling, og skal være synlig og nærværende.

I forslaget til den framtidige videregående skole i Sør – Troms skal Rå styres fra Stangnes vgs fra kommende høst. Det er 2,3 mil mellom skolene, inkludert en bomring. Hvordan ser fylkesråd Roar Sollied for seg at rektors tilstedeværelse skal fordeles mellom skolene, slik at den daglige nærheten med virksomheten skal kunne forsvares på en god måte? Ledelse skjer gjennom daglig samhandling mellom de ansatte og elevene, ikke gjennom mobiltelefon og i bilen over Kvæfjordeidet.

De tillitsvalgte stiller også spørsmål til hvorfor fylkeskommunen på Skype-møte med rektorene den 01/02 spesifiserer at Rå vgs må komme med sine behov for utvidelse eller nybygging og at dette har vært underkommunisert i prosessen så langt. De videre signalene som kom fra DU i TFK etter at Rå leverte sine tre konsepter for utvikling av skolen var at det «visjonære» forslaget var det det mest attraktive og interessante. Så kommer ut av det blå meldingen om at det ikke skal være stedlig ledelse i Kvæfjord. Dette fremstår som underlig og det kan umulig være gunstig å skulle drive skoleutvikling slik det er oppfordret til i Kvæfjord med ledelse lokalisert på Stangnes.

Som tillitsvalgte reagerer vi sterkt på forslaget om at Rå skal fratas rektorstillingen. Det står i sterk kontrast og er fullstendig motstridende i forhold til fylkesrådens «ønske» om en sterk og betydningsfull skole i Sør-Troms.