Dette gjør vi nå i Lødingen kommune

meninger

LESERINNLEGG:

Svar på leserinnlegg fra Anita H. Marthinussen, Lødingen Høyre

Jeg vil starte med et lite tilbakeblikk til 2015, da hadde H og Frp lagt frem det som ble kalt «tidenes budsjett» i Lødingen, hvor man bl.a. hadde opprettet 3 nye stillinger i 2015. Da nyåret så vidt var passert, dukket det opp «som troll av eske» at det var kommet inn flere nye brukere på miljøarbeidertjenesten som krevde økt bemanning. I sitt saksfremlegg til kommunestyret i februar 2015 beskriver rådmannen behov for 7,3 nye stillinger (årsverk). Til kommunestyrets møte i juni, hvor nødvendige budsjettreguleringer ble gjort, kom det i tillegg inn enda en ny stilling, som leder i KF Eiendom, samt at to vaktmesterstillinger ble videreført etter at veivedlikeholdet var blitt privatisert. Til sammen utgjør dette 13,3 stillinger/årsverk, som altså ble tatt inn i budsjettet av H/Frp i 2015. Jeg er ikke nødvendigvis uenig i behovet for disse stillingene, men de aller fleste av dem var IKKE innarbeidet i økonomiplanen for etterfølgende år. Og dette er noe som nåværende posisjon har fått «slite med» i budsjettene for 2016 og senere.

Så vet vi alle at kommuneøkonomien i 2015 til slutt slo veldig negativt ut for Lødingen, i og med at rammetilskuddet fra regjeringen Solberg gikk NED med nesten 5 mill. kr. Og den negative utviklingen ble ytterligere forsterket ved at Helse og Omsorg hadde et merforbruk på nesten 10 mill. kr dette året! Akkumulert merforbruk i H&O i forrige 4 års-periode summerte seg derved opp til 30 mill. kr. I samme periode var OVERSKUDDET fra asylmottak og bosetting på 27 millioner, et beløp som egentlig kunne vært tillagt driftsfond dersom H/Frp hadde fått styring og kontroll på overforbruket i Helse og Omsorg.

Etter nedlegging av asylmottakene, og nok et dårlig resultat i 2016, har ordføreren tatt kraftige grep for å få kontroll på økonomistyringen gjennom året 2017, noe som tør være godt kjent både gjennom formannskapets og kommunestyrets behandlinger av økonomien, og gjennom medieomtaler fra de samme møtene. Det største problemet i Lødingen er ikke at man mangler tiltak, men at man ikke klarer å styre forbruket i henhold til de (bindende) budsjettrammer som kommunestyret har vedtatt.

Jeg vil likevel trekke frem følgende tiltak som vi nå har iverksatt:

Til kommunestyrets møte i oktober fikk vi melding om en årsprognose på 1,5 mill. overforbruk i H&O. På bakgrunn av dette, og en del andre «urovekkende» signaler fra enheten, var det et enstemmig kommunestyre som vedtok en ekstern gjennomgang av driften i Helse og Omsorg. Dette er altså et av de viktigste tiltakene som vi har iverksatt for å kunne få oversikt og styring med virksomheten. En jobb som egentlig skulle ha vært startet opp i forrige periode, ettersom det var gjentagende store overforbruk hvert år i perioden.

I forbindelse med budsjettprosessen for 2018 har posisjonen bedt rådmannen gjennomføre 2 helt konkrete utredninger; a): en totalgjennomgang av kommunens organisering og tjenestetilbud med tanke på effektivisering og betydelige innsparinger, som en konsekvens av investeringer i ny infrastruktur, og b): utrede samarbeid med andre kommuner med målsetting om å redusere driftskostnadene med 1 mill. kr. Dette er Høyre godt kjent med, i og med at de har stilt seg bak alle disse forslagene.

I tillegg har et enstemmig kommunestyre gitt en tydelig bestilling til rådmannen om å få ned sykefraværet i Helse og Omsorg. (Sykefraværet her ligger antakelig på 15-20 % i 2017, noe som åpenbart representerer en betydelig merkostnad, og merbelastning for personalet).

Så snart resultatet av disse 4 bestillingene til rådmannen foreligger, vil vi gjøre de vedtak som skal til for å oppnå nødvendig innsparinger. Dette er for øvrig helt i tråd med fremgangsmåten ved budsjettregulering/innsparinger i forrige periode. Ref. for eksempel en omfattende budsjettregulering på 6-7 mill. i juni 2015, der rådmannens redegjør som følger: «Hver enkelt enhet har hatt en arbeidsordre om total gjennomgang av foreliggende drift for å hente inn mulige innsparingsområder». (At man likevel ikke oppnådde balanse dette året, er jo en annen sak).

Men jeg understreker nok en gang at styring og kontroll med forbruket i Helse og Omsorg er avgjørende viktig for at vi skal lykkes. Og dette vil ha topp fokus fra ordførerens side gjennom hele 2018.

Jeg registrerer at det i andre sammenhenger har vært kritikk for at vi skal ha tilsatt flere nye stillinger etter at vi overtok i 2015. Gjennom inndragning og sammenslåing av stillinger, samt noen vakanser, har vi oppnådd en BESPARELSE på 1,75 stilling i perioden 2016-2018. Så kan man jo se dette opp mot betraktningene som jeg hadde innledningsvis om økte stillinger i 2015. (Nedbemanning som vi har gjort etter nedlegging av asylmottakene kommer i tillegg).

Vi konstaterer et merforbruk for Lødingen kommune i 2017 på 1,7 mill. (ikke «over to millioner» som det hevdes). Dette til tross for at kommunestyret så sent som i møtet 9. november foretok en budsjettregulering (etter rådmannens tilråding) som tilsa at vi skulle kunne ØKE avsetningen til disposisjonsfond opp til ca. 2,9 mill. kr for 2017. Og hadde den årsprognosen som kommunestyret fikk seg forelagt i oktober for H&O holdt stikk (1,5 mill. merforbruk, mot et avlagt regnskap på 6,5 mill. i merforbruk), så ville årsresultatet for Lødingen vært ca. 3 mill. i pluss.

Det vises til at vi har hentet penger fra fond til alle «gode» forslag. Nei, dette er et strengt nødvendige og lovpålagte oppdateringer av kommunalt planverk, for at vi skal kunne utvikle Lødingen kommune. En jobb som har vært forsømt i forrige periode.

Så hevdes det at «posisjonen har kjørt skuta på grunn». Nei, det har vi IKKE gjort! Det er den kraftige realnedgangen i inntektene fra regjeringen Solberg i perioden 2015-2018, i kombinasjon med inntektsbortfall på 25-30 mill. kr. fra mottaksdrift og bosetting som har skapt en svært utfordrende situasjon for Lødingen. Jeg er overrasket over at Høyre ikke har tatt inn over seg denne økonomiske realiteten. Dette er i motsetning til «gullårene» 2012 og 2013, med svært gode statsbudsjetter fra regjeringen Stoltenberg, og kraftig vekst i inntektene fra asylmottak og bosetting. Det var dette som gjorde det mulig å avsette penger til fond!

Det er verdt å merke seg at H/Frp hadde en markant økning i driftskostnadene med til sammen 35 mill. i løpet av de 3 årene 2012-2014 Dette har også vært en av de store utfordringene for oss, nemlig å få tatt ned driftsnivået i kommunen til et «ansvarlig» nivå. Til sammenlikning er økningen i driftsutgifter i perioden 2015 til 2018 på rundt 13 mill. kr.

Opprettelse og nedlegging av asylmottak kvalifiserer neppe til omstillingsmidler. Problemstillingen burde imidlertid vært satt på dagsorden i forrige periode da både Rehaben og videregående skole, med et betydelig antall arbeidsplasser, forsvant!

Avslutningsvis tar jeg med at etter at årsresultatet ble presentert i formannskapets møte 1. mars, har ordfører bedt rådmannen legge frem en plan for hvordan man vil styre økonomien i Helse og Omsorg i 2018, og hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes for å hindre overforbruk. Gjennomgangen i kommunestyret 3. mai vil da være avgjørende for hvordan vi styrer virksomheten videre.