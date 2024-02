Hovedutvalget for kultur og helse har tildelt til sammen 3.080.000 kroner til 32 ulike festivaler i Troms. Festivaler for barn og unge blitt prioritert.

– Det er spesielt flott å se at så mange festivaler også satser på godt og gjennomtenkt innhold for barn og unge. Med ekstra midler i år kunne vi løfte frem viktigheten av at festivalen som et sted for opplevelse av kunst og kultur på høyt nivå, også inkluderer dem, sier hovedutvalgsleder Eirik Losnegaard Mevik (Ap) i ei pressemelding.

I Sør-Troms er det Ilios-festivalen og Márkomeannu som får de største beløpene fra fylkeskommunen. De får begge 130.000 kroner i treårig støtte.

Disse festivalene i Sør-Troms får støtte: