Litt for syntetisk og overlesset

kultur

Og det fascinerende er at det aller verste eksemplet kommer allerede på første låten. Der den programmerte tromminga går over i noe som ligner på en kunstig trommevirvel første gang, er allerede låten ødelagt. Lytteren sitter igjen i noe som gir en følelse av gammel dårlig disco. Hadde man røsket vekk de 4-5 mest overlessede låtene, hadde man stått igjen med et godt produkt.

På en av låtene slipper Jon Erik Henriksen til som vokalist. Her passer musikk og produksjon hverandre som hånd i hanske. Låten har litt av den irske folkemusikken i seg, og Jon Erik synger mer «irsk» enn noe ire noensinne vil klare. «Brighter day» er en annen låt som står seg godt. Fin melodi, og kanskje det sporet Ole Gunnar synger best på. Det kan være fordi han er lagt så langt fram i lydbildet, at han slipper å slåss for å komme fram.