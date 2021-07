kultur

–Forestillingen var perfekt, forteller Roar Stakksund (7).

I det hvite teltet kunne man fredag formiddag få se selveste Trollmannen Tryll utføre sin magi. Det var mye engasjement å hente og det hersket ingen tvil om at forestillingen falt i god jord hos publikum. Når trollmannen spør ungene om de er klare for litt magi, kommer det fra publikum et rungende og enstemmig "ja".