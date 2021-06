Det ble levert brutal ærlighet fra en tydelig beveget Ingeborg Oktober

kultur

Den 26 år gamle Ingeborg Tiltvik, kjent som Ingeborg Oktober er en av årets to festspillprofiler. Hun er en artist og kunstner fra Hamarøy og slapp i 2014 EP-en Straumført etterfulgt at albumet Hjerteræk. November 2018 slapp hun sitt andre album Skjømmingsboka som hun vant spellemannspris for i klassen viser. Mellom de to platene jobbet hun med kultensemblet Likholmen, hvor hun delte scene med Erling Riibe Ramskjell, også kjent som Æ, og Stefan Sundström. Verket Et Fucka År er også blitt en til en bok som utgjør Oktobers forfatterdebut.

Publikum i sin hule hånd

Det var ikke lengre tvil om at Oktober var nervøs for kveldens opptreden da hun sa det rett ut til publikum mellom to vers i den første sangen hun fremførte med kun seg selv og en kassegitar. Det stoppet henne ikke fra å synge sårt og ektefølt om da hun og Magnus møttes i 2010. Det stoppet henne heller ikke fra å ha publikum i sin hule hånd fra første stund. På grunn av temaet forestillingen omhandlet var det ingen tvil om den totale ærligheten i tekstene hennes.