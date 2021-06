kultur

Ikke på originalspråket, og heller ikke på norsk. Den norske gjendiktningen ved Hedda Nilsen var glimrende, passende høytidelig som Shakespeare skal være, og likevel forståelig nok. Og samtlige elleve på scenen gjorde en glimrende jobb.

Det er vanvittige mengder tekst å holde styr på, og mange sceneskifter, i en historie med mange fasetter. Kanskje litt for mange egentlig, for uten å ha lest meg opp på historien i forkant, var det litt vanskelig å følge med i alle detaljer i teksten.