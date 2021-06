Med sine sterke og varierte melodier til tekster på dialekt, bør du låne et øre til denne plata

kultur

Ved hjelp av kun lokale krefter, fra musikere, produsenter, innspillingssteder og ikke minst egne krefter har Fjell-Skardal gitt ut ei plate som har kvaliteter som bør nå ut til et stort publikum. Først og fremst fordi melodiene har så sterk forankring i lokale forhold. At Engenes-væringen har valgt å sette melodi til ikke mindre enn tre dikt av sin avdøde sambygding Frithjof Vang er ikke bare spenstig, men resultatet kan ikke kalles annet et svært vellykket.

Plata innledes nemlig med Vangs dikt «Nordavind», som umiddelbart åpnet undertegnedes sanser. Både på bakgrunn av Anders Fosshaugs vokal, men i tillegg gjør Bel Chorus en innsats som skaper ekstra trøkk i melodien. En nydelig start som lover godt.