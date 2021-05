Gi mannen et band!

kultur

I fire år har Magnus Kvalsøy (26 år) bodd på Malta, inntil korona kom, og han valgte å dra hjem. Her hjemme har han puslet en del med musikk, og gir i disse dager ut EP-en «Slant», på de digitale plattformene. Han skriver en del bra låter, som har potensial i seg, men som ikke når helt fram alene med gitaren.

Musikk for bandformatet

Jeg har en følelse av at Magnus virkelig er en mann for bandformatet, da bare akustisk gitar blir for stusslig og spinkelt for låtene. Til tross for at han viser seg som en meget habil gitarist, føler jeg at uttrykket hans krever litt mer tyngde bak seg. Flere ganger underveis, fikk jeg en fornemmelse av at det var noe kjent, på en måte i stemningen hans, mer enn i låtene. Og åpenbaringen kom når han gjorde en coverversjon av John Lennon sin udødelige «Working class hero».