Musikalsk tidsmaskin

kultur

Det er ikke enkelt å drive konsertvirksomhet under en pandemi. Det er heller ikke lett å bli klok på regjeringens smittevernmessige stollek innen kultursektoren, verken for publikum eller arrangører.

Tallene 10, 50, 100 og 200 har, lik kjeglene til en sjonglør, blitt kastet opp i lufta sammen med begrepene fastmonterte seter og faste, tilviste plasser. For nyskapningen Harstadserien betød siste krumspring i så måte at to konserter kunne slås sammen til én, og den totale publikumskapasiteten ble femdoblet. Bra for arrangørene, siden åpningskonserten i Kanebogen kirke onsdag kveld trakk en god del flere publikum enn hva de gamle smittevernreglene tillot.