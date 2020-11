Latteren stilner ei stund

kultur

Det melder Stand Up Harstad sent torsdag kveld. Koronapandemien og den siste utviklingen i smittesituasjonen i Harstad ligger til grunn for beslutningen.

– Med bakgrunn i regjeringens nye tiltak, har vi i Stand Up Harstad besluttet å avlyse alle planlagte arrangementer for å kunne stå sammen med myndighetene i å bekjempe smitten i vårt område, skriver Anne Guro Dahle-Fischer, som er styremedlem i produksjonsselskapet Arctic Stick On Stage AS.

To standupshow var planlagt denne uka. Det første fredag kveld. Det andre lørdag. På scenen skulle blant andre Sunniva S. Fosshaug, Daniel Nylund, Martin Meisterlin, Michael Karlsen, Tommy Engeness og Terje Sørensen.

– Vi har så lyst til å skape flirefest Slik det er nå, føler vi at dette ikke er rett av oss.

– Vi håper at du kommer når vi igjen setter opp show, skriver Dahle-Fischer.